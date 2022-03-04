دبي تستضيف منتدى الأعمال التجارية "غانا.. فرص بلا حدود" الأربعاء المقبل

المصدر: وام

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تستضيف إمارة دبي، الأربعاء المقبل، فعاليات منتدى الأعمال التجارية "غانا.. فرص بلا حدود"، الذي سيشهد حضور ومشاركة الرئيس نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وألان جون كيريماتين وزير التجارة والصناعة بجمهورية غانا، والحاجي أحمد رمضان سفير جمهورية غانا لدى الدولة إلى جانب نخبة من رؤساء ومدراء عدد من الفعاليات الاقتصادية الحكومية والخاصة المحلية وممثلين عن مجتمع الأعمال الغاني.

ويوفر المنتدى الذي سيقام في مركز مؤتمرات "جافزا ون" في المنطقة الحرة بجبل علي منصة للمستثمرين ورجال الأعمال من دولة الإمارات وجمهورية غانا للالتقاء واستكشاف آفاق التعاون وعقد شراكات تجارية واستثمارية واعدة فضلا عن تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين وإتاحة الفرصة لتوقيع اتفاقيات ثنائية جديدة تعود بالنفع على مختلف القطاعات الاقتصادية في البلدين الصديقين.

وتتضمن أجندة المنتدى تنظيم حلقات نقاشية تبحث في قطاعات الطاقة والإسكان والسياحة والصناعة حيث تأتي الحلقة النقاشية الأولى تحت عنوان فرص العمل المتاحة في قطاعي الطاقة والإسكان بجمهورية غانا فيما تناقش الحلقة الثانية قطاعي السياحة والصناعة بوابة الوصول إلى جمهورية غانا ويشارك في الحلقات كمتحدثين رئيسيين عبد الله محمد المزروعي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ويوفي جرانت الرئيس التنفيذي لمركز ترويج الاستثمار الغاني إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص الإماراتي والغاني الفاعلين في القطاعات الحيوية التي يناقشها المنتدى.

ويشهد المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين دولة الإمارات وجمهورية غانا تهدف إلى خلق بيئة جاذبة للشركات في البلدين وتشجيع تبادل البعثات التجارية فضلا عن إعداد برامج الأعمال وتسهيل التعارف بين الشركات وتبادل المعلومات بين الطرفين.

وتعد جمهورية غانا ثاني أكبر اقتصاد في غرب أفريقيا حيث يبلغ إجمالي الناتج المحلي فيها 68.5 مليار دولار وذلك وفق بيانات البنك الدولي كما تتصدر غانا دول أفريقيا في إنتاج الذهب وتحتل المركز الثاني في إنتاج الكاكاو بخلاف إنتاجها لكميات كبيرة من النفط والبوكسيت والمنجنيز والمعادن الأخرى.

وتشهد العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية غانا تطورا كبيرا حيث تم افتتاح مكتب غرفة دبي للتجارة في جمهورية غانا في سنة 2015 كما تم تبادل عدد من الزيارات على المستوى الاقتصادي والاستثماري بين الدولتين على المستوى الحكومي ومستوى رجال الأعمال وحاليا يوجد أكثر من 68 شركة إماراتية مسجلة في جمهورية غانا لمشاريع متعددة ونمو التبادل التجاري بين البلدين.

كما تطورت العلاقات الدبلوماسية بتتويجها بافتتاح سفارة الدولة في العاصمة الغانية أكرا في شهر أبريل سنة 2017 وكذلك افتتاح سفارة جمهورية غانا في أبو ظبي في سنة 2018 بالإضافة إلى وجود قنصلية عامة لجمهورية غانا في دبي وفي نوفمبر 2019 زار رئيس جمهورية غانا دولة الإمارات وتعتبر هذه الزيارة الأولى الرسمية لرئيس جمهورية غانا للدولة وتم خلالها توقيع 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في المجالات التي تهم البلدين.

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