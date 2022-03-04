«فينترسال دِيا» تلغي تمويلها لمشروع «نورد ستريم 2»

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قرَّر مجلس إدارة فينترسال دِيا عدم تطوير أو تنفيذ أي مشاريع إضافية لإنتاج الغاز والنفط في روسيا وإلغاء تمويلها لمشروع «نورد ستريم 2» الذي يقدَّر بمليار يورو.

وقرَّر مجلس إدارة فينترسال دِيا عدم السعي إلى أي مشاريع إضافية لإنتاج الغاز والنفط في روسيا، ووقف كل المخطَّطات الرامية إلى إقامة مشاريع جديدة هناك، ووقف المدفوعات لروسيا وبأثر فوري، وشطب التمويل الخاص لمشروع نورد ستريم 2.

وفي المقابل، ستظل فينترسال دِيا نشطة في مشروع «غازكيد» لنقل الغاز. ويشغِّل هذا المشروع شبكة خطوط أنابيب غاز بطول 3200 كيلومتر في ألمانيا؛ وهو يشكِّل بنية تحتية حيوية لنقل الغاز في ألمانيا وأوروبا. كما ستواصل فينترسال دِيا شراكتها في مشروعيّ إنتاج الغاز الطبيعي «يوجنو روسكوي» و«آخيموف» في سيبيريا؛ حيث ينتج هذان المشروعان الغاز الطبيعي من أجل إمدادات الطاقة في أوروبا. وحالياً، فينترسال دِيا على تواصل مستمر مع الحكومة الفيدرالية الألمانية والمفوضية الأوروبية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز