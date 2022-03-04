"إيفردوم" المتخصصة في عوالم الميتافيرس تدرج عملتها الرقمية

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت إيفردوم Everdome، تجربة العالم الافتراضي الجديدة (ميتافيرس)، إدراج عملتها الرقمية التي تحمل الرمز DOME عبر منصة التداول Gate.io ليتمكن المستخدمون من شرائها وتداولها بكل راحة، حيث ستقوم المنصة بإدراجها وتفعيل تداولها بدءاً من الساعة 11:00 بالتوقيت العالمي المنسق في 5 مارس ، وستقدم إمكانية شرائها مقابل عملة "تيثر" التي تحمل الرمز USDT.

وفي أعقاب إعلانها مؤخراً عن إطلاق تجربتها الغامرة على 3 مراحل، تأتي خطوة إدراج عملة Everdome الرقمية لتعزز توافرها والوصول إليها في أسواق الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى نشر الوعي بهذا المشروع الطموح والفوائد التي يقدمها إلى مجتمع منصة Gate.io الذي يضم مجموعة واسعة من المستثمرين.

وتأسست منصة Gate.io في عام 2013 وسعت على مدار السنوات الثماني الماضية لمنح مستخدميها أفضل تجارب التداول الممكنة. وعلى مستوى حجم التداول، تعتبر المنصة واحدة من أفضل 10 منصات لتداول العملات الرقمية في العالم وتقدم أصولاً رقمية مشفرة عالية الجودة وتحقق عائدات بمعدلات مرتفعة.

ومع خطط إطلاق مهمتها على ثلاث مراحل خلال عام 2022، ستأخذ "إيفردوم" المستخدمين في رحلة فريدة من كوكب الأرض إلى المريخ. وتشمل المرحلة الأولى عمليات ما قبل الإطلاق، ضمن منطقة حتا ليتمكن خلالها المستخدمون من التعرف على غرفة الإطلاق والاطلاع عن كثب على مزايا استكشاف الفضاء وتفاصيل الرحلة المرتقبة. وتجسد المرحلتان الثانية والثالثة استمراراً لرحلة Everdome، وتغطي عمليات إطلاق المهمة والحياة على متن مركبتها، إلى الهبوط على سطح المريخ والاستقرار في الكوكب الأحمر.

وتم تأسيس تجربة "إيفردوم" استناداً إلى محرك الألعاب Unreal Engine 5 وستقدم أكثر التجارب واقعية لعوالم الميتافيرس، مستندة إلى موهبة وأفكار أبرز الفنانين ومبرمجي الألعاب والمصممين بالتقنيات ثلاثية الأبعاد، والمتخصصين في المؤثرات البصرية في عالم هوليوود، والمتمرسين في التخطيط الحضري، إلى جانب فريق تطوير خبير بإنشاء المؤثرات المرئية المتفوقة منذ أكثر من عقد من الزمن، وفريق تسويق يتمتع بنجاحات لافتة ضمن عدد من القطاعات.

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