تعاونية الاتحاد ترصد 12 مليون درهم لتنفيذ 14 حملة ترويجية خلال مارس

المصدر: البيان

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أعلنت تعاونية الاتحاد أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة عن تخصيصها ما يقارب 12 مليون درهم لحملات شهر مارس الجاري بنسب خصم متباينة على أكثر من 10 آلاف سلعة غذائية وغير غذائية واستهلاكية أساسية متنوعة، وذلك ضمن أهدافها وحرصها على إطلاق مبادرات مجتمعية تهدف لإسعاد المستهلكين وتلبي متطلباتهم وتوفر لهم خيارات شرائية على المنتجات الأساسية بأسعار تنافسية، إضافة إلى دعم وخدمة جميع الفئات المجتمعية على اختلاف شرائحها، بما يتوافق مع أهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية.

وبهذا الصدد، أكد الدكتور سهيل البستكي مدير إدارة السعادة والتسويق في تعاونية الاتحاد، أن التعاونية تسعى باستمرار إلى إطلاق الحملات الترويجية بجميع فروعها ومراكزها المنتشرة في إمارة دبي على مدار العام وفق خطة تسويقية تسعد المستهلكين وتلبي احتياجاتهم، مشيراً إلى أن التعاونية خصصت 12 مليون درهم لدعم 14 حملة ترويجية خلال الشهر الجاري تشمل خصومات وتخفيضات على 10 آلاف سلعة غذائية وغير غذائية استهلاكية أساسية، وذلك في إطار حرصها على تقديم أسعار تنافسية وتوفير العديد من الخيارات الشرائية لكافة السلع الأساسية والأكثر استهلاكاً من قبل الجمهور بأسعار مخفضة من المنتجات للمستهلكين.

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن كل حملة ترويجية خلال شهر مارس عبر الوسائل المختلفة التي تملكها التعاونية من خدمة "الوتس أب" وحسابات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني والرسائل النصية والتطبيق الذكي والراديو والتلفزيون والإعلانات الخارجية وغيرها من وسائل الإعلان، إذ أن جميع الحملات تشمل خصومات متفاوتة ومتنوعة على مئات المنتجات الغذائية وغير الغذائية، وذلك حتى تعم الفائدة على الجميع وبما يصب في مصلحة المستهلك، مشيراً إلى أن التخفيضات في هذه الحملات ستشمل الخضراوات والفواكه ومنتجات الألبان واللحوم والحلويات والبهارات والأرز والزيت وغيرها من المنتجات الأخرى.

وبين أن التعاونية تتيح خيارات الطلب لجميع عروض التعاونية بما فيها حملات شهر مارس الجاري عبر المتجر الإلكتروني الذكي للتعاونية ضمن سياستها لإسعاد المستهلكين، إذ يحتوي المتجر الإلكتروني على خدمات ومزايا فريدة تعمل على تحسين تجربة المتسوقين، لافتاً إلى أن التعاونية تتيح خدمات التوصيل السريع والاستلام من فروع التعاونية ومشتريات الجملة وعروضها، وغيرها من المميزات التي تسهل عملية التسوق الإلكتروني.

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