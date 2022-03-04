1.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - وام)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 1.6 مليار درهم، مع تسجيل 341 مبايعة بـ 1.28 مليار درهم، منها 62 مبايعة أراضٍ بقيمة 693.98 مليون درهم، و279 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 589.8 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 413 مليون درهم، في منطقة مرسى دبي، تليها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم، في ند الشبا الأولى، تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم، في البرشاء جنوب الرابعة.

وتصدرت الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات وسجلت 28 مبايعة بقيمة 69 مليون درهم وسجلت الرهون قيمة 258.78 مليون درهم منها 11 رهن أراضٍ بـ 113 مليون درهم، و66 رهن فلل وشقق بقيمة 145.78 مليون درهم كان أهمها في البرشاء جنوب الثالثة، بقيمة 63 مليون درهم وتم تسجيل 18 هبة بقيمة 83.42 مليون درهم.

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