الأسهم تواصل الصعود والسيولة تتجاوز 2.8 مليار درهم

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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واصلت مؤشرات الأسهم المحلية الصعود في نهاية تعاملات جلسة الأمس لتسجل مستويات قياسية بدعم صعود قطاعات البنوك والاستثمار والعقار.

وصعد سوق دبي للجلسة الخامسة على التوالي ليغلق عند 3482 نقطة مسجلاً أعلى مستوياته منذ أكثر من 4 سنوات، فيما واصل سوق أبوظبي تسجيل أرقامه القياسية، ليغلق عند 9745 نقطة.

واستقطبت الأسهم سيولة تجاوزت 2.8 مليار درهم، منها 2.1 مليار درهم بأبوظبي ونحو 704 ملايين درهم بدبي. وجرى التداول على نحو 644 مليون سهم، موزعة بواقع 252 مليون سهم في دبي ونحو 392 مليوناً في أبوظبي، عبر تنفيذ 20356 صفقة.

سوق دبي

وصعد سوق دبي بنسبة 0.41%، ليغلق عند 3482 نقطة بدعم صعود أسهم قطاع البنوك 0.58%، مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 2.31%. كما صعد قطاع العقار 0.33% مع ارتفاع أسهم «الاتحاد العقارية»1.86% و«ديار» 1.28% و«إعمار العقارية» 0.38%، واستقر «داماك» عند إغلاقه السابق، بينما تراجع «إعمار للتطوير» 0.69%. وصعد قطاع الاستثمار 0.52% بدعم «دبي للاستثمار» 0.85%، بينما تراجع «سوق دبي المالي»0.41%، وارتفع «شعاع كابيتال» 2.16 %. كما صعدت أسهم قطاعات «الاتصالات» 1.04% والخدمات 1.85%.

وتراجع قطاع النقل 1.23% بنزول «العربية للطيران» 1.21% و«أرامكس» 1.24% و«الخليج للملاحة» 1.75%. كما نزلت أسهم قطاعي التأمين 0.97% والسلع 1.1%.

وتصدر«إعمار العقارية» النشاط في سوق دبي، مستقطباً 173 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بنحو 167 مليون درهم، «الإمارات دبي الوطني» بنحو 96 مليون درهم. وحقق «الفردوس القابضة» أكبر ارتفاع بنسبة 13.8%، تلاه «الإمارات دبي الوطني» 2.3%، ثم «شعاع كابيتال» 2.16 %، فيما كان «بنك المشرق» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.2%.

سوق أبوظبي

وصعد سوق أبوظبي بنسبة 0.67% ليغلق عند 9745 نقطة مواصلاً تسجيل أعلى مستوياته القياسية بدعم رئيسي من أسهم قطاعات العقار والاستثمار والطاقة. وتصدر النشاط في سوق أبوظبي «أبوظبي الأول» جاذباً 433 مليون درهم.

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