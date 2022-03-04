كابيتال بنك الأردن يحتفل بإدراج سندات قرض دائمة في ناسداك دبي

المصدر: دبي- البيان

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أعلن كابيتال بنك التابع لمجموعة كابيتال بنك، إحدى أبرز المؤسسات المالية العاملة في الأردن وعدد من دول المنطقة، قرع جرس افتتاح جلسة التداول في بورصة ناسداك دبي، وذلك بعد نجاحه في إدراج سندات قرض دائمة بـقيمة 100 مليون دولار صادرة عن البنك.

وقرعت ريما شعبان مديرة إدارة الأعمال المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في كابيتال بنك الأردن، جرس افتتاح التداول. ويُعد هذا أول إصدار لسندات قرض صادر عن بنك أردني في البورصة المالية الدولية للمنطقة، حيث تُعتبر دبي أكبر مراكز إدراج أدوات الدين المقومة بالدولار الأمريكي في الشرق الأوسط.

وقال باسم خليل السالم رئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك: فخورون بنجاحنا في الإدراج ببورصة ناسداك دبي، المنصة العالمية الفريدة من نوعها لما تملكه من بيئة إدراج وقواعد تنظيمية عالية المستوى، ما منح كابيتال بنك حضوراً بارزاً سيؤدي بالتالي إلى توثيق روابطنا مع المستثمرين في كل من الإمارات ومنطقة الخليج العربي.

وقال عبد الواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي: سجلت ناسداك دبي أداءً إيجابياً للغاية خلال 2021 يُعتبر الأفضل في تاريخها من ناحية عدد السندات الجديدة المُدرجة وقيمتها. ونحن سعداء بوضع منظومة الإدراج عالمية المستوى التي توفرها البورصة في خدمة المؤسسات الرائدة إقليمياً وعالمياً، ومنها كابيتال بنك الأردني.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي وسوق دبي المالي: الإدراج خطوة أولى من نوعها لإحدى المؤسسات الأردنية الرائدة، ما يعكس الصلات القوية بين أسواق رأس المال بالإمارات والأردن ويؤشر إلى الآفاق الكبيرة لإدراجات مماثلة لمؤسسات أردنية وإقليمية أخرى للاستفادة من الخبرات والبنية الأساسية المتميزة التي توفرها أسواق رأس المال في دبي. ومما لا شك فيه فإن حرص العديد من المُصدرين التجاريين والسياديين على إدراج إصداراتهم في ناسداك دبي يعكس ثقتهم الكبيرة في البورصة.

زخم

وشهدت أنشطة الإصدار والإدراج في ناسداك دبي زخماً ملفتاً خلال العام 2021 من خلال 30 إدراجاً للصكوك والسندات بقيمة إجمالية قدرها 23.1 مليار دولار، ويشمل ذلك مستوى قياسياً من حيث عدد وقيمة إدراجات السندات في عام واحد من خلال 14 إدراجاً بقيمة 11.2 مليار دولار بزيادة نسبتها 141% قياساً إلى القيمة الإجمالية في العام 2020.

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