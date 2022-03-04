18 ألف مستفيد بالقطاع المصرفي من «إنسايت»

المصدر: (الشارقة - وام)

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أعلن معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، أن 18000 مستخدم، منهم 8,200 مواطن ومواطنة، استخدموا واستفادوا من منصة «إنسايت» التابعة للمعهد منذ بدء جائحة كوفيد 19.

وتقدم المنصة الأولى من نوعها منذ إطلاقها في عام 2020، نحو 160 مساقاً تدريبياً، وتعتبر خياراً مفضلاً لدى المهنيين المتخصصين في القطاع المصرفي، ومن أبرز المساقات التي يختارها المستخدمون «مستقبل القطاع المصرفي»، و«التكنولوجيا المالية»، و«مقدمة إلى محاسبة العملات المشفرة»، وقد اختار نحو 20 % من المشاركين الانضمام إلى هذه المساقات. وقال جمال الجسمي مدير عام المعهد: حصل المواطنون على 7100 شهادة تدريبية معتمدة من المعهد، من خلال المنصة منذ إطلاقها.

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