جمارك دبي تطلق جائزة الريادة لتعزيز ثقافة التميز

المصدر: دبي- البيان

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أطلقت جمارك دبي جائزة الريادة الجمركية لنشر ثقافة التميز المتجددة بين الموظفين، وجاء الإطلاق برعاية وحضور أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وعدد من المدراء التنفيذيين ومدراء الإدارات والمراكز الجمركية وموظفي الدائرة.

وتم تكريم 42 موظفة في جائزة الثُريا في الدورتين السابقتين، وتكريم 36 موظفاً في جائزة صقور الفرضة في دورتها الأولى، إضافة إلى الجوائز العالمية والمحلية التي حصلت عليها الدائرة مؤخراً.

وقال أحمد محبوب مصبح في كلمته خلال حفل الإطلاق: تواكب الدائرة باستمرار تطور المعايير التي يعتمدها برنامج دبي للتميز الحكومي لتحفيز التميز في العمل الحكومي من أجل تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بأن يكون التميز «ثقافة وقوة محركة للتطور وعاملاً أساسياً في التغيير نحو غد أفضل لكافة الجهات الحكومية»، وقال إننا قطعنا شوطاً متقدماً على هذا الطريق عبر تحفيز الموظفين والإدارات ومجموعات العمل على تطوير الأداء باستمرار.

وأضاف: يأتي إطلاق الجائزة لتشجيع روح المنافسة الإيجابية لتحقيق الريادة في كافة المجالات المتعلقة بتحسين الأداء ضمن الفئات المختلفة للجائزة، ما يمكننا من التقدم باستمرار نحو تحقيق أفضل الإنجازات في التميز الحكومي، لنعزز سجلنا الحافل بأهم الجوائز في برنامج دبي للتميز الحكومي والتي توجتها الدائرة بالحصول على جائزة النخبة في دورة 2020 – 2021، بعد أن فزنا في 2018 بجائزة أفضل جهة حكومية داعمة لإكسبو 2020 وفي العام 2017 بالمركز الأول عن الجهات التي حققت مستويات عالمية من التميز وفي 2016 بجائزة أفضل جهة حكومية متميزة – عن الفئة المتوسطة، وأيضاً فوز الدائرة بجائزة الإمارات تبتكر 2022 عن«ابتكار الدلافين الجمركية» ضمن فئة أفضل ابتكار جذري.

معايير

أكدت شمسة الرئيسي مدير أول إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي مكلف في جمارك دبي على أن جائزة الريادة الجمركية جاءت وفقاً لمتطلبات ومعايير برنامج دبي للتميز الحكومي، مشيرة إلى دور الجائزة في دعم وتقييم الموظفين في كافة الفئات المطروحة. وأوضحت أن فئات الجائزة جاءت مواكبة للخطة الاستراتيجية 2021 - 2026، حيث شملت 13 فئة ضمن 4 محاور رئيسية: الريادة الإدارية، الريادة المؤسسية، أوسمة التميز الوظيفي، التكريم الخاص.

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