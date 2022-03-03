«راكز» تطرح وسيلة دفع جديدة لعملائها بالتعاون مع الأنصاري للصرافة

المصدر: رأس الخيمة - وام

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وقعت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» اتفاقية مع الأنصاري للصرافة تهدف إلى إطلاق وسيلة دفع جديدة لتمكين عملائها من سداد الرسوم المستحقة الخاصة بشركاتهم في أي فرع من فروع الأنصاري للصرافة الممتدة في كافة أنحاء الدولة. وترمي الاتفاقية إلى توسعة خيارات الدفع المتاحة لعملاء «راكز» بالشكل الذي يساعدهم على سداد رسوم المعاملات والخدمات بكل سهولة وأريحية.

وقع الاتفاقية في مقر «راكز» الرئيسي رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، ومحمد بيطار نائب الرئيس التنفيذي لدى شركة الأنصاري للصرافة. وقال جلاد: يسرنا التعاون مع الأنصاري للصرافة من أجل توفير خيارات إضافية لعملائنا لدفع رسوم معاملاتهم وإتمامها بكل سهولة، وتعد هذه المبادرة جزءاً من جهودنا المتواصلة لتقريب المسافة بين «راكز» وعملائها الموجودين في الدولة، وتمهيداً لتكوين المزيد من العلاقات مع شركاء استراتيجيين محلياً ودولياً لضمان سهولة مزاولة الشركات لأعمالها على الوجه الذي يدعم ازدهارها في مناطق راكز المختلفة.

وقال محمد بيطار: تحقق شراكتنا مع «راكز» الطموحات المشتركة التي تدور حول تقديم حلول مبتكرة على قدر كبير من المرونة والكفاءة بهدف رفع مستوى رضا العملاء، وبالنظر إلى مكانة الشركة في مجال تحويل وتداول الأموال والعملات الأجنبية فإن لدينا القدرة على إثراء تجربة الشركات والمستثمرين بالشكل الذي يساعد على تأسيس المزيد من الأعمال في الدولة. ويسرنا أن نتيح لعملاء «راكز» شتى وسائل الراحة والأمان بما يتعلق بدفع رسوم معاملاتهم من خلال شبكة فروعنا المنتشرة في مواقع استراتيجية بمختلف أرجاء الإمارات، والتي يبلغ عددها أكثر من 200 فرع.

وبإمكان عملاء «راكز» أيضاً سداد رسوم المعاملات باستخدام العديد من الوسائل، مثل بوابة خدمات «راكز» الإلكترونية ورابط الدفع الموجود في الفواتير الصادرة من «راكز» لإجراء العملية في بوابة الدفع الإلكترونية، وكذلك التحويل المصرفي لحساب «راكز» المدون في الفواتير الصادرة عنها، وأيضاً عن طريق تحرير شيك صادر عن أحد البنوك العاملة في الدولة وإيداعه لدى أجهزة الصراف الآلي.

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