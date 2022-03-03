تعاون «قرقاش» و«بي دبليو سي» و«ام كونتينت» للكشف عن تجربة «سينيفيرس» في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة قرقاش الإماراتية عن قيامها باستثمار كبير في منصة «ام كونتينت» MContent التي تُعتبر أول منظومة محتوى تستخدم العملات الرقمية في العالم وتهدف إلى إحداث ثورة في مجال المحتوى العالمي، كما ترمي هذه المنصة الفريدة من نوعها إلى تحويل مشاهدي المحتوى إلى أصحاب محتوى من خلال دعم التمويل الجماعي لإنتاج الأفلام ومساعدة مبتكري المحتوى الذي يتطلب رأسمالاً كبيراً.

بالاعتماد على العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال وتجربة «سينيفيرس». وقد سبق أن موّلت المنصة 11 مشروعاً سينمائياً بارزاً عبر 4 قارات، وها هي تخطط الآن لتسريع عملية تطوير التمويل اللامركزي في ابتكار المحتوى بالاعتماد على اقتصاد «سينيفيرس» الموازي.

وتعاونت منصة «ام كونتينت»مع فِرق الخبراء التكنولوجيين الناشئين لدى بي دبليو سي في الشرق الأوسط، وأعلنت عن إطلاق تجربة «سينيفيرس» التي ترمي إلى توفير الأفلام السينمائية للناس في أي زمان ومكان.

حضر ضيوف بارزون حفل الإطلاق الأنيق الذي أقيم الليلة الماضية في نخلة جميرا بدبي، حيث عرضت منصة MContent للمرة الأولى فيلمَين أصليَين من إنتاجها بعنوان «Ripple vs. SEC Saga» و«El Salvador vs. World Bank». وقد كان هذا العرض الأولي خارجاً عن المألوف، إذ جلس الضيوف على الشاطئ قبالة المحيط ووضعوا أجهزة الواقع الافتراضي المؤلفة من سماعات رأس مزوّدة بنظارات، وانغمسوا في تجربة «سينيفيرس» السينمائية التي تخاطب كافة الحواس.

وألقى عمير معصوم، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة MContent كلمة أثناء الفعالية، قائلاً: «ابتكرنا هذه التجربة السينمائية الغامرة التي عرضناها على ضيوفنا اليوم بالتعاون مع شبكة بي دبليو سي، وقد أثبتنا إمكانية التوسّع بها على المستوى العالمي ليتبنّاها عدد كبير من الناس.

أردنا أن نعرض تجربة Cineverse المميزة على جمهور عالمي بهدف زيادة فرص التمويل وعرض الأفكار أمام الآلاف من صانعي الأفلام المستقلين في جميع أنحاء العالم. وفي إطار المنظومة اللامركزية، تطلق منصة MContent أول منصة محتوى قائمة على العملات الرقمية بالكامل، بهدف تحقيق أرباح مستدامة لمبتكري المحتوى والمشاهدين.

أود أن أتوجّه بجزيل الشكر إلى شريكَينا في الإنتاج إنسايت تي في وفيلين ستوديوز من هولندا، وفريقَي الدعم الفني في بي دبليو سي الشرق الأوسط وبي دبليو سي المملكة المتحدة، فضلاً عن مستثمرينا الذين يشملون مجموعة قرقاش وشركة ضمان للاستثمار، على مساهماتهم في إطلاق تجربة Cineverse اليوم».

وقال ريزا إيسوب، المسؤول عن قسم التكنولوجيا الناشئة لدى بي دبليو سي الشرق الأوسط: «إنه مثال رائع على الجهود الدؤوبة التي تبذلها المنطقة نحو التحول الرقمي ويتماشى إلى حد كبير مع مبادرات مهمة على نطاق أوسع مثل رؤية دبي 2030.

وقد وجدت منصة MContent تطبيقاً عملياً للتكنولوجيا الناشئة من خلال الجمع بين تقنية البلوك تشين والرموز غير القابلة للاستبدال والواقع الممتد. نحن فخورون بالدعم الذي قدّمناه لتسهيل هذه الجهود وتحويل هذه الرؤية من حلم إلى حقيقة وبناء اقتصاد مسوّق ومستدام قد يفيد الكثيرين ويمهّد الطريق لتنفيذ المزيد من الأفكار المبتكرة والجديدة».

حضر الفعالية أعضاء من مجتمع الأعمال الخليجي ومشاهير ومنتجو أفلام ومؤثّرون وفنانو الرموز غير القابلة للاستبدال وجهات فاعلة وناشطة وعشاق تقنية البلوك تشين، بالإضافة إلى بعض من كبار المسؤولين في مجموعة قرقاش. وكانوا أول مَن استمتع بتجربة «سينيفيرس» من منصة MContent عبر مشاهدة فيلمَين أصليَين من إنتاجها بتقنية الواقع الافتراضي على الشاطئ.

كما حضرت د. لميس حمدان، رائدة الأعمال الإماراتية والخبيرة العالمية الموثوقة التي تؤثّر على الرأي العام والتي شغلت أخيراً منصب مديرة قسم لدى MContent. وقد علّقت على رؤية المنصة، قائلةً: «أحب الابتكارات الثورية التي تُحدثها منصة MContent، فهي تساعد الناس على تحويل أحلامهم إلى حقيقة.

كانت الحواجز كثيرة في الماضي، بحيث كان يصعب على مبتكر المحتوى الصغير الذي يحمل أحلاماً كبيرة، الوصول إلى شركات الإنتاج والاستوديوهات والتمويل. لذلك، تعمل منصة Mcontent على إعادة السلطة للمبتكرين وتفسح لنا المجال لتمويلهم. هذه هي القوة الحقيقية. ما نراه اليوم هو صورة عن هذا الواقع الجديد الذي نبنيه معاً».

وقامت شبكة بي دبليو سي الشرق الأوسط بتنفيذ وتقديم المشورة للشركات في كل المجالات، في ما يتعلق بالواقع الافتراضي والواقع المعزّز وتقنية البلوك تشين، التي تُعتبر جميعها ركائز عالم الميتافيرس.

كما استثمرت الشركة في العقارات الافتراضية على منصة ذا ساندبوكس الخاصة بالميتافيرس، وتستخدم تقنيات العالم الافتراضي لحل مشاكل الأعمال. وفي هذا السياق، علّق جيريمي دالتون، رئيس قسم تكنولوجيات الميتافيرس لدى بي دبليو سي المملكة المتحدة، قائلاً:

«بات باستطاعتنا الانغماس في العوالم الافتراضية بطريقة مناشِدة للحواس وإجراء المعاملات داخلها بطريقة شفافة. التقى الواقع الافتراضي والواقع المعزّز وتقنية البلوك تشين من أجل بناء عالم الميتافيرس، مما وفّر العديد من الفرص وفرض الكثير من التحديات على شركات تزاول أعمالها في مختلف المجالات».

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