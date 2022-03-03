«زوهو» تطلق منصة «كريتور» لتمكين مستخدمي الأعمال وفرق تكنولوجيا المعلومات

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «زوهو» وهي شركة تقنية عالمية رائدة، يقع مقرها الإقليمي في دبي، عن إطلاق الإصدار الأحدث من منصة «زوهو كريتور» Zoho Creator ذات التعليمات البرمجية المنخفضة الخاصة بها، وهي حل متكامل يعمل على سدّ الفجوة بين مستخدمي الأعمال، وفرق تكنولوجيا المعلومات من خلال توفير تجربة بناء حل شامل منخفض التعليمات البرمجية دون الحاجة إلى معرفة تقنية.

وتدعم منصة زوهو «كريتور»، التي تلبي احتياجات كل من مستخدمي الأعمال وفرق تكنولوجيا المعلومات، مطوري البرامج من جميع المستويات، ضمن فرق عمل الشركات وأقسام تكنولوجيا المعلومات، لما لها من مزايا في بناء ودمج وتحليل وإدارة تجربة شاملة ذات قدر محدود من التعليمات البرمجية، بما يتيح نشر التطبيقات على نحو أسرع بمعدل عشرة أضعاف من أي حل آخر متوفر في السوق.

وقال حيدر نظام، رئيس زوهو في الشرق الأوسط وأفريقيا: «أصبح بإمكان المستخدمين اليوم من ذوي المعرفة التقنية البسيطة التعامل مع الجزء الأكبر من عمليات تطوير التطبيقات منخفضة التعليمات البرمجية، بدءاً من مرحلة التخصيص وانتهاء بالأتمتة، إذ إننا نلاحظ وجود فجوة بين عملية بناء التطبيقات ونشرها، خاصة في قطاع الشركات والمشاريع متوسطة الحجم»، مشيراً إلى أنه «خارج نطاق منصة زوهو «كريتور»، هناك عدد قليل، إن وجد، من الحلول ذات التعليمات البرمجية المنخفضة المتوافرة في الأسواق، التي تسمح لمستخدمي الأعمال أو فرق تكنولوجيا المعلومات بتصميم أدوات وفي ذات الوقت تمكّن فرق تكنولوجيا المعلومات من إدارة التحديات المستمرة المتعلقة بالأمن والامتثال والتكامل والحوكمة. ومن هنا، تتمثل القيمة الفريدة لمنصة كريتور بالنسبة لنا في الجمع بين هاتين الإمكانيتين وعموم المستخدمين».

وتشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باستمرار ارتفاعاً في الطلب على تطوير برامج تجارية، في ظل سعي الشركات نحو أتمتة عملياتها التشغيلية، لكن هذه الشركات عادة ما تواجه إما ندرة الكوادر ذات المهارات في مجال تكنولوجيا المعلومات وتطوير البرامج وإما ارتفاع التكاليف بالإضافة إلى دورة تنفيذ وتطوير مطولة، الأمر الذي يُجبر بعض المنظمات على الاستعانة بمواهب من الخارج. وفي هذا الإطار، ستساعد منصة «كريتور» الجديدة المنظمات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أن تصبح مكتفية ذاتياً من ناحية تطوير التطبيقات، وتمكين فرق العمل ضمن المنظمات من التعاون مع بعضها البعض لابتكار حلول، تلبي متطلباتها الرقمية.

وتدمج منصة زوهو «كريتور» البيانات والعمليات الرقمية لتيسير إنشاء حلول مخصصة ومرنة بالفعل لمستخدمي الأعمال وفرق تكنولوجيا المعلومات على حد سواء. وأصبح بإمكان المطورين الآن بناء حلول قابلة للتوسع منخفضة التعليمات البرمجية بسهولة، التي تشتمل على تطبيقات وعمليات تكامل وتحليلات وأتمتة من دون الاعتماد المكثّف على فرق تكنولوجيا المعلومات أو التدريب، الذي يستغرق وقتاً طويلاً.

ويحتوي الإصدار الأحدث على مزايا معززة مثل وضع المخطط الأول لتسيير الأعمال، والتوريد الذكي المدعم بالذكاء الاصطناعي، والوظائف المحسنة بدون خادم، والتحليلات التخاطبية، والحوكمة المركزية، والإعداد المتعدد البيئات، حيث تساعد هذه المزايا في بناء منظومة إيكولوجية متصلة من الحلول مع تعظيم قدرة فرق تكنولوجيا المعلومات على التحكم، من خلال إدارة قوية لدورة حياة تطوير التطبيق من البداية حتى النهاية.

إضافة إلى ذلك، بينما تساعد المنصات الأخرى ذات التعليمات البرمجية المنخفضة مستخدمي الأعمال على تطوير التطبيقات، فإنها لا تزال تعمل في كثير من الأحيان، ضمن أساليب التطوير التقليدية. وفي المقابل، تعمل منصة كريتور الجديدة على تزويد فرق تكنولوجيا المعلومات بقدر أكبر من التحكم بمستويات الحوكمة والأمن والامتثال، بما يمكّن مستخدمي الأعمال (المطورين المدنيين) وفرق تكنولوجيا المعلومات من العمل معاً لإنشاء حلول تلقائية قابلة للتدرج متخصصة ومعقدة ومرنة، مما يتيح للمنظمات التركيز على حلّ مشكلات العمل، ومواصلة استكشاف الفرص الجديدة.

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