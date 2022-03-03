أراضي عجمان تنظم مزاداً عقارياً لبيع 19 قطعة أرض

المصدر: عجمان - البيان

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نظمت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، المزاد العقاري الأول لعام 2022، تم خلاله عرض مجموعة من الأراضي السكنية والتجارية بحي العامرة.

وشهد المزاد، الذي عقد في فندق عجمان سراي، بحضور سعادة المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، وعدد واسع من المستثمرين والمتعاملين الراغبين في شراء العقارات المعروضة، بيع 19 قطعة أرض، بمساحة إجمالية بلغت 6556 متراً مربعاً.

وقال المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، إن المزاد العقاري الأول لعام 2022، شهد إقبالاً وتفاعلاً لافتاً، حيث تلاءمت الأراضي المعروضة مع متطلبات شريحة واسعة من المستثمرين، ما يعكس مدى جاذبية عجمان للاستثمارات العقارية، بالنظر للتسهيلات والمقومات التي تتمتع بها الإمارة، بفضل اقتصادها المتنوع، وتنافسيتها العالية، وبنيتها التحتية المتطورة، مؤكداً أن الدائرة حريصة على تنظيم المزادات العقارية، وفق اللوائح والقوانين التي وضعتها حكومة عجمان، وذلك لتعزيز ثقة المستثمرين، وتشجيعهم على ممارسة أعمالهم، ضمن بيئة استثمارية مثالية ومتكاملة، ومناخ اقتصادي داعم ومحفز، يسهم في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.

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