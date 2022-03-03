مزايا وعروض خاصة لحاملي الإقامة الذهبية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن «مكتب أبوظبي للمقيمين» ـ التابع لدائرة التنمية الاقتصادية - عن التعاون مع شبكة من شركائه الاستراتيجيين في الإمارة من أجل تقديم مزايا وعروض خاصة للحاصلين على الإقامة الذهبية في أبوظبي، وذلك في إطار سعيه المتواصل لتعزيز دور حاملي الإقامة الذهبية بالإمارة والانخراط في منظومتها الاقتصادية الطموحة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية في الاستثمار والأعمال.

وتأتي الخطوة في إطار مساعي المكتب إلى تسريع اندماج الحاصلين على الإقامة الذهبية في مجتمع الأعمال المتنامي في أبوظبي، بما يعود بأثر إيجابي على إحداث حراك تجاري واقتصادي ملموس. ويشمل تعاون مكتب أبوظبي للمقيمين مجموعة من الجهات الفاعلة في العديد من القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها قطاعات السيارات والعقارات والرعاية الصحية والضيافة والتأمين الصحي والمصارف.

وتجدر الإشارة إلى أن الإقامة الذهبية في أبوظبي هي الأولى من نوعها في المنطقة التي تمنح أصحاب التخصصات والخبرات والمواهب في عدة مجالات تأشيرة طويلة الأمد، والتي تمتد إلى خمس أو عشر سنوات، وذلك ضمن مجموعة من الشروط التي تحقق التوافق بين رؤية الإمارة وأهدافها التنموية من جهة، والكوادر البشرية المؤهلة والمتخصصة من جهة أخرى.

وقال حارب المهيري، المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب أبوظبي للمقيمين: «تسعى دائرة التنمية الاقتصادية إلى رفد منظومة الاقتصاد الوطني بكافة الوسائل والممكنات التي تضمن تعزيز الاستثمارات والتجارة والمجالات الخدمية في مختلف القطاعات الحيوية. وتمثل الإقامة الذهبية خطوة فاعلة بهذا الاتجاه لما تحمله من فرص جديدة من خلال ما يقدمه حملة تلك الإقامة من جهود ملموسة في هذا الصدد».

وأضاف المهيري: «لدينا مسؤولية بتوفير كافة التسهيلات والامتيازات التي يستفيد منها أصحاب الإقامة الذهبية من أجل تحسين معيشتهم في أبوظبي وتوفير البيئة المناسبة لازدهار أعمالهم ومساهماتهم في اقتصاد الإمارة، وبما يعود بالنفع عليهم وعلى أسرهم. وبفضل شراكاتنا المتميزة في مكتب أبوظبي للمقيمين، نقدم للحاصلين على الإقامة الذهبية العديد من العروض والامتيازات الخدمية والتجارية الحصرية. ونحن بصدد توسيع دائرة العروض والامتيازات خارج نطاق حاملي الإقامة الذهبية أيضاً لتشمل فئات أخرى من التأشيرات بما يعزز مكانة أبوظبي كمركزٍ عالميٍ لاقتصاد المستقبل».

وتشمل الامتيازات الممنوحة لأصحاب الإقامة الذهبية عروضاً من كبرى العلامات التجارية العالمية مثل قطاع السيارات، حيث يقدم من خلاله تخفيضات على أحدث طرازات السيارات وأسبقية في الحصول عليها، إضافة إلى أنظمة لتسهيل السداد والصيانة وإصدار التراخيص وغيرها من الإجراءات.

أما في قطاع الضيافة، فقد أعلن مكتب أبوظبي للمقيمين عن توفر عروض حصرية لحاملي الإقامات الذهبية وأسرهم للإقامة بمنشآت فندقية راقية، فضلاً عن تخفيضات على تناول الطعام واستخدام المنتجعات الصحية والصالات الرياضيّة المتوفرة بالفنادق المُشاركة. كما تشمل العروض مجال التأمين الصحي من خلال منح تخفيضات خاصة في أسعار التأمين الصحّي السنوي المقدم للعائلات والأفراد، والتي تشمل فئات متنوعة بتغطية في شبكة واسعة من مرافق الرعاية الصحية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

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