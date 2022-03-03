شراكة بين «سراج باور» و«الغرير التجارية» للمساهمة في تحقيق حيادية الكربون

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت سراج باور، الشركة الإماراتيّة المتخصصة في توفير حلول الطاقة الشمسيّة الموزّعة، عن توقيع شراكة مهمة جديدة في مجال الطاقة الشمسية مع الغرير التجارية، الشركة الرائدة في مجال المستودعات والعقارات، لتقديم باقة متكاملة من خدماتها في القطاع والتي تشمل القيام بأعمال التمويل والتصميم والبناء والتشغيل والصيانة لمحطة طاقة شمسية بطاقة إنتاجية تبلغ 2 ميجاواط في أوقات الذروة بمساحة شاسعة تصل إلى 16.682 متر مربع، وذلك على سطح أحد أضخم مستودعات الغرير التجارية في منطقة القوز.

حوكمة الشركات

وقال محمد عبدالغفار حسين، رئيس مجلس إدارة سراج باور: «شهدت سراج باور في عام 2021 تحقيق العديد من الإنجازات المهمة، حيث ساعدنا العديد من الشركات الإماراتية على تحقيق أهدافها في مجالات حوكمة الشركات والمسؤولية المجتمعية والبيئية، بما فيها مجموعة الإمارات ومجموعة اللولو الدولية والشيراوي وعطورات أجمل. ونحن فخورون بدعم اسم عريق في مكانة الغرير التجارية، في إظهار التزامها وحسّها بالمسؤولية تجاه مكافحة التغيّر المناخي. ويساعد مشروع الطاقة الشمسية هذا في تلبية جزء كبير من احتياجات الغرير للطاقة، حيث يزود المالكين والمستأجرين بمصدر نظيف للطاقة».

وتابع حسين قائلاً: «نلتزم من موقعنا كشركة إماراتية بدعم رؤية المنطقة الهادفة إلى تحقيق الحياد المناخي ورسم ملامح مستقبل أكثر استدامة».

وبالنظر إلى المساحة الشاسعة للمستودع، سيشتمل المشروع على أكثر من 3 آلاف لوح شمسي لإنتاج 3.5 جيجاواط ساعي من الطاقة النظيفة سنوياً، أي ما يعادل التخلص من حوالي 2.480 طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، أو نمو حوالي 41.014 شتلة على مدى 10 سنوات. واستناداً إلى الأرقام الحالية لمستويات الإنتاج والاستهلاك للمنشأة، من المتوقع أن تنتج محطة الطاقة الشمسية الجديدة ما يزيد عن 60% من احتياجاتها السنوية من الطاقة، ما يُسهم بشكل كبير في الحد من اعتماد الغرير التجارية على الطاقة الكهربائية التقليدية.

كفاءة تشغيلية

ومن جانبه، قال علي الغرير، رئيس مجلس إدارة الغرير التجارية: «يساهم تثبيت محطة الطاقة الشمسية على سطح مستودعنا في القوز في تحسين الكفاءة التشغيلية للمبنى إلى حدّ كبير، ما يمنح الشركة ميزة تنافسية في السوق في هذا القطاع التنافسي للغاية. وستمثل قدرة الشركة على إنتاج الطاقة النظيفة الخاصة بها لخفض تكاليف التشغيل وتعزيز جهود الاستدامة، عامل جذب للمستأجرين. وقد وقع الاختيار على شركة سراج باور لتولي إنشاء هذه المحطة نظراً للثقة التي تتمتع بها بين العلامات التجارية المشهورة والشركات المحلية، حيث تتميز بمحفظة فريدة تجعل منها الشريك الأمثل لمساعدتنا على بناء أول محطة للطاقة الشمسية على سطح مستودعنا في القوز وتشغيله وصيانته».

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