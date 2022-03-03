«سيدات أعمال عجمان» ينظم ملتقى ومعرض المجلس الخليجي الأول للأزياء والمجوهرات

المصدر: عجمان - البيان

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نظم مجلس سيدات أعمال عجمان «ملتقى ومعرض المجلس الخليجي الأول 2022 للأزياء والمجوهرات»، بالتعاون مع مركز زري العالمي، وبمشاركة 53 من أصحاب وصاحبات المشاريع من «الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين، سلطنة عمان، جمهورية مصر العربية»، ويهدف المعرض إلى فتح أسواق جديدة وفتح آفاق للتعاون والشراكة بين المشاركين.

افتتح فعاليات المعرض الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي، وعبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، كما حضر فعاليات الافتتاح، الشيخة فاطمة بنت حشر آل مكتوم، والدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، وعضوات مجلس إدارة سيدات أعمال الإمارات، وسيدات أعمال عجمان ومجموعة من رواد ورائدات الأعمال.

ويستمر المعرض من تاريخ 2 إلى 4 مارس الجاري في مركز عجمان لريادة الأعمال من الساعة الثالثة إلى الساعة الثامنة مساء، حيث يضم المعرض منتجات «الملابس والعبايات، الذهب والمجوهرات، العطور والدخون، الأطعمة، الأكسسوارات وغيرها من المنتجات»، ليوفر المعرض جانباً من احتياجات الأسر لشهر رمضان الكريم.

وقام الحضور بجولة تفقدية للاطلاع على المشاريع المشاركة، حيث قدم المشاركون شرحاً وافياً حول المشاريع وأهم المنتجات المعروضة، وأثنى الحضور على جودة المنتجات وتنوعها، الأمر الذي يعكس المساهمة الواضحة لمشاريع رواد ورائدات الأعمال في القطاع الاقتصادي.

استدامة المشاريع

وأكدت الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي أن المرأة الإماراتية بشكل خاص والخليجية والعربية عامة تحظى باهتمام ورعاية من جانب القيادات الرشيدة، لتسهم المرأة بشكل كبير في مختلف القطاعات لا سيما القطاع الاقتصادي، مشيدة بما توفره الجهات والمؤسسات المعنية بدعم وتمكين سيدات ورائدات الأعمال من مبادرات وفعاليات تعزز من نمو واستدامة مشاريع صاحبات الأعمال.

وأشارت إلى أهمية المعرض ودوره في دعم مشاريع أصحاب وصاحبات الأعمال وتعزيز التواصل مع المجتمع، إلى جانب توفير منصة لتبادل الخبرات وفتح آفاق للتعاون والشراكة المستقبلية، مشيدة بجهود مجلس سيدات أعمال عجمان في تنظيم فعاليات ومعارض متخصصة وإطلاق برامج مبادرات تدعم استدامة ونمو المشاريع.

مبادرات مبتكرة

من جانبها أشارت الدكتورة آمنة خليفة إلى أن تنظيم ملتقى ومعرض المجلس الخليجي الأول، يأتي ضمن خطط المعارض المعتمدة خلال الربع الأول من العام الجاري، موضحة أن المجلس يعتمد خطة فعاليات ومبادرات شاملة ومبتكرة، تواكب تطلعات عضوات المجلس والحاصلات على رخصة بدايات بشكل خاص وأصحاب وصاحبات الأعمال بشكل عام.

وأضافت: إن تنظيم ملتقى ومعرض المجلس الخليجي الأول يأتي تتويجاً للشراكات القائمة بين المجلس وكافة شركائه من داخل وخارج الدولة، بحيث ينظم الملتقى والمعرض نتيجة لاتفاقية التعاون القائمة بين المجلس ومركز زري العالمي للاستشارات في مملكة البحرين والهادفة إلى تنفيذ فعاليات ومبادرات مشتركة ومبتكرة، تخدم رؤية وأهداف الطرفين.

وثمنت الدكتورة آمنة خليفة حرص غرفة تجارة وصناعة عجمان على توفير الوسائل والأدوات الداعمة لاستمرارية ونمو مشاريع أصحاب وصاحبات الأعمال وتنويع قنوات الدعم والتسهيلات الممكنة لمشاريع وفعاليات مجلس سيدات أعمال عجمان، ويُشكل مركز عجمان لريادة الأعمال التابع لغرفة عجمان أحد الروافد الرئيسية الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

من جانبها أكدت زهراء باقر المستشارة في ريادة الأعمال ـ الرئيس التنفيذي لمركز زري العالمي، أهمية توقيت المعرض ودوره في فتح أسواق جديدة لأصحاب المشاريع، مؤكدة أن المعرض له دور مهم في تبادل الخبرات والأفكار بين المشاركين وفتح آفاق للتعاون والشراكة.

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