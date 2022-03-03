مالية الشارقة تنظم ملتقى تدريبياً لموظفي ديوان الخدمة المدنية بالكويت

المصدر: الشارقة- البيان

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في إطار علاقات الشراكة مع الجهات العربية الفاعلة في العمل الحكومي والإدارة المالية، نظمت دائرة المالية المركزية بالشارقة، ملتقى تدريبياً لمجموعة من الموظفين التابعين لديوان الخدمة المدنية بدولة الكويت، تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الدائرة والمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، للتعاون في مجال تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية.

مشاركة التجارب

وأكد وليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة، على أهمية مثل هذه الملتقيات التدريبية، في تطوير القدرات وتنمية المهارات، من أجل تعزيز منظومة العمل المالي الحكومي العربي، مضيفاً أن الدائرة باتت تتمتع بخبرة كبيرة في مجال إدارة المال العام، وتتطلع إلى مشاركة تجربتها مع الإدارات المماثلة في الدول الشقيقة والصديقة، من أجل تقديم نموذج عمل عالمي وملهم في هذا المجال.

واطلع المتدربون، الذين بلغ عددهم 14 موظفاً، على دور دائرة المالية المركزية بالشارقة في إدارة المال العام، وسبل تحقيق أهدافها، من خلال رؤيتها ورسالتها، إضافة إلى الاطلاع على دور وآليات التعامل مع التحديات في الشؤون المالية قبل وخلال وبعد الظروف الاستثنائية، بما يخص فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، والتعرف إلى آليات تفعيل دور ومهام الرقابة المالية للإدارات المالية الفنية (إدارة الموازنة والتخطيط المالي، وإدارة الحسابات، وإدارة المشتريات والعقود، وإدارة النظام المالي الحكومي، ومكتب التدقيق الداخلي، ومكتب دعم القرار).

دور الرقابة الداخلية

من جانبه، أشار ناصر كشواني، الخبير المالي بالدائرة، إلى أن المشاركين في الملتقى التدريبي، تمكنوا من الاطلاع على عدد كبير من التحديات التي يمكن أن يواجهونها في عملهم، وطريق حلها بكفاءة وسرعة، استناداً إلى تجربة دائرة المالية المركزية، وطرق التعامل مع التحديات والمخاطر، وخصوصاً في أوقات الأزمات، وكذلك تعرفوا إلى دور الرقابة الداخلية في تصويب أو تعديل أي انحرافات موجودة في العمليات التشغيلية في الإدارات المالية الرئيسة.

إثراء العمل الحكومي

وعبّر المشاركون في الملتقى، عن سعادتهم بهذه الخطوة، التي تعكس ريادة إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة في إثراء العمل الحكومي، وتحقيق التنمية الشاملة، وأكدوا أن مثل هذه المبادرات، تسهم في تطوير الإدارات المالية العربية، وتعزز مساهمتها في إدارة المال العام، وشكروا دائرة المالية المركزية، على هذه الفرصة، التي ستعزز من علاقات الشراكة والتعاون بين الجانبين.

وتعمل دائرة المالية المركزية بالشارقة، على تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، التي تكمن في إدارة وتنمية وتوفير السيولة النقدية، وتطوير منظومة موازنة الأداء، وتنفيذ سياسات مالية متكاملة وفعّالة، وبناء نموذج عالمي في المالية العامة، وتمكين التحول الذكي، وتطبيق خدمات بفئة سبع نجوم، إضافة إلى تعزيز منظومة الرقابة الداخلية، وتمكين الموارد البشرية المواطنة، وتطوير ثقافة التميّز والابتكار وإدارة الأداء المؤسسي.

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