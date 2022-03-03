تكريم 54 مؤسسة حاصلة على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية

المصدر: دبي- البيان

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كرمت غرفة تجارة دبي 54 شركة ومؤسسة حصلت على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات لدورة النصف الثاني من 2021. جاء ذلك خلال حفلٍ افتراضي نظمته مؤخراً لإبراز ريادة هذه الشركات في مجال المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والاستدامة في نشاطاتها وأماكن عملها، ليصل عدد العلامات الممنوحة 573 علامة منذ إطلاق المبادرة في عام 2010.

وتوزعت الشركات التي جرى تكريمها في الحفل الافتراضي على حسب عدد مرات الحصول على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، والعلامة المتقدمة والعلامة الخاصة بفئات المجتمع والبيئة ومكان العمل وسوق العمل. وشملت قائمة الشركات المكرمة شركة غاز الإمارات وبنك المشرق و«إيميريل سيرفيسيز» ومجموعة أباريل ومجموعة شلهوب و«إينوفا» و«إنفورميشن فورت» ومستشفى زليخة و«ايه إف كونستراكشن» و«دوكاب»و«إمباور» ومجموعة «سينتينا».

كما ضمت القائمة كلاً من خدمات النقل المدرسي ومجموعة «تريستار» ودار التوريق و«فيوتشر بايب إندستريز» وبنك الفجيرة الوطني و«ايه بي بي» ومركز دبي التجاري العالمي ومجموعة «هيماتريكس» والتميمي ومشاركوه و«بروكتر أند جامبل الشرق الأوسط» و«أرامكس» و«بريسيشن بلاستيك برودكتس».

وفي كلمته الترحيبية خلال حفل التكريم، هنأ فيصل بلهول، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة الشركات الحاصلة على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات. وأشاد بالتزامها وجهودها المتميزة تجاه المسؤولية الاجتماعية للشركات والاستدامة، مشيراً إلى أنه في العام الماضي، تلقت غرفة تجارة دبي 109 طلبات مشاركة وذلك بعد إطلاقها تحديث جديد على العلامة بحيث أصبحت ذكية ورقمية بالكامل، حيث توفر هذه العلامة الفرصة للشركات على تقييم ومراجعة استراتيجيتها ونشاطها المجتمعي بشكل أسرع ومبسط.

وأضاف إن العلامة تعتبر أداة تشخيصية وتطويرية للشركات لمساعدتهم على تقييم استراتيجياتهم الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، واكتساب التقدير لجهودهم في فئات مكان العمل والسوق والمجتمع والمبادرات البيئية، مشيراّ كذلك أن مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة تجارة دبي يعمل جنباً إلى جنب مع الشركات لدعمهم وتعزيز ممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات والاستدامة في عملياتهم التجارية.

وعبر ممثلو الشركات المكرمة عن سعادتهم بحصولهم على العلامة، مشيدين بمبادرات مركز أخلاقيات الأعمال ودوره في دعم نشاطاتهم وتطويرها بما يعزز من تنافسيتهم في بيئة الأعمال. وتستفيد الشركات التي تتقدم للحصول على العلامة بفئاتها الجديدة من تقارير مفصلة تقييمية حول مكان العمل والتأثيرات البيئية والاجتماعية لنشاطات الشركة، لتحسين برامج المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، والحصول على تقدير من قبل الخبراء على جهودها في هذا المجال.

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