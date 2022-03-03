شهر كامل من العروض احتفالاً بمرور عام على تأسيس «سيتي سنتر الزاهية»

المصدر: الشارقة- البيان

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يدعو «سيتي سنتر الزاهية»، وجهة أسلوب الحياة الجديدة، وتجربة البيع بالتجزئة في إمارة الشارقة، المجتمعات المحيطة، للانضمام والمشاركة معاً للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى على تأسيسه. فعلى امتداد شهرٍ كامل من الاحتفالات، تقدم الوجهة المجتمعية مجموعة من الأنشطة والفعاليات الملائمة للعائلات، والعروض التي لا تفوت، بالإضافة إلى جوائز فورية.

وعلى امتداد الفترة الممتدة من 1 إلى 13 مارس، تبدأ احتفالات «سيتي سنتر الزاهية» المسلية والمميزة، من خلال تجربة مهرجان عيد التأسيس الأول. وتتضمن هذه التجربة، ورش تدريب يومية للأطفال، وعدداً من الأنشطة من الساعة 4:00 حتى 8:00 مساءً، والتي تشمل فن تزيين الكب كيك، وكيفية صنع الزينة من سلايم، ومحطة مخصصة، إلى جانب فرصة تجربة ماكينة لاقطة الألعاب، للحصول على منتجات وجوائز مميزة. ويمكن للزوار المشاركة في هذه الأنشطة، بمجرد إنفاقهم بقيمة 200 درهم أو أكثر، في مركز التسوق الإقليمي المميز.

وقال فؤاد منصور شرف، المدير العام لمراكز التسوق في الإمارات، لدى «ماجد الفطيم العقارية»: «لعب «سيتي سنتر الزاهية»، على امتداد الأشهر 12 الماضية، دوراً فعالاً في تعزيز عروض البيع بالتجزئة والترفيه في الشارقة، ونتطلع إلى المساهمة وخدمة عملائنا لسنوات عديدة مقبلة. وتتمحور مهمتنا حول الارتقاء بالمجتمعات المحيطة، وانطلاقاً من ذلك، ندرك أهمية التواصل مع زبائننا بصورة فردية، من خلال مفاجآت فريدة من نوعها، وتجارب تفاعلية. ومما لا شك فيه، فلقد أصبح «سيتي سنتر الزاهية»، نقطة محورية وركيزة للمجتمع، حيث يتماشى مع رؤية شركة «ماجد الفطيم»، لتحقيق أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم. ونتوجه بالدعوة إلى الجميع للاحتفال معنا بهذا الإنجاز المهم».

وستتاح الفرصة، خلال هذا الشهر، أمام الزوار، للاستمتاع بعرضين مميزين في «سيتي سنتر الزاهية»، والتي من شأنهما إدخال الفرح والبهجة إلى قلوب الصغار. وستقام هذه العروض المجانية تحت عنوان «مصنع الألعاب»، من 3 إلى 6 مارس، ومن 10 إلى 13 مارس، من الساعة 4:00 حتى 9:00 مساءً، وستسلط الضوء على القصص الاستثنائية والفريدة من نوعها وراء حياة كل لعبة. وستتواصل التجارب الترفيهية من 17 إلى 27 مارس، مع عرض «باو باترول»، الذي يقام لأول مرة في الإمارات الشمالية. ويمكن للمتسوقين الاستمتاع والمشاركة في المنطقة المخصصة بالأنشطة، بمجرد إنفاقهم بقيمة 200 درهم أو أكثر، حيث ستقام لقاءات يومية، في حين ستتوفر هذه العروض مجاناً للزوار.

بالإضافة إلى ذلك، سيقوم مركز التسوق، خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 15 مارس، بتوزيع الكاب كيك، بمناسبة ذكرى التأسيس الأولى، على سكان مجمع الزاهية، من خلال حافلة خاصة، تحمل شعار «سيتي سنتر الزاهية». وستتنوع نكهات الكاب كيك، وتشمل الشوكولاته والفانيلا وريد فلفيت، لضمان حصول الجميع على نكهات شهية، والاستمتاع بتجارب ممتعة، وبأسعد اللحظات، احتفالاً بالسنة الأولى على انطلاقة «سيتي سنتر الزاهية».

وتكريماً واحتفاءً بالتزام إمارة الشارقة والمناطق الشمالية الأوسع نطاقاً، وبالأجواء المتفائلة التي تتميز بها، سيكشف «سيتي سنتر الزاهية»، النقاب عن مجسم مميز، يتضمن أسماء 150 موظفاً من شركة «ماجد الفطيم»، الذين ساهموا بجعل مركز التسوق على ما هو عليه اليوم. فلقد تم إطلاق «سيتي سنتر الزاهية»، في ظل انتشار جائحة كوفيد 19، حيث عمل الموظفون بجهد وثبات وتركيز وتفانٍ، لتقديم مستوى عالمي من العروض والخدمات، وسيتم تكريمهم، تقديراً لجهودهم هذه، من قبل مركز التسوق، في وقتٍ لاحق من هذا الشهر.

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