المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

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أفاد دارمين فيد الرئيس التنفيذي لموقع 6 ستريت أن قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات شهد تطوراً لافتاً وانتعاشاً هائلاً خلال جائحة «كورونا» وحتى الآن، مشيراً إلى أنه يتوقع أن يظل سوق الإمارات للتجارة الإلكترونية الأنجح بالمنطقة، مؤكداً أن سبب تحقيق قفزة نوعية في نمو التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عائد إلى وجود منظومة بيئية متكاملة تدعم كافة المتطلبات اللازمة للتجار والمستهلكين في آنٍ واحد لاسيما خلال مرحلة ما بعد الجائحة التي جعلت الدفع اللاتلامسي أولوية بالنسبة لأغلب المتعاملين، لتضع معالم طريق هذا القطاع نحو الازدهار.

وأوضح أن موقع 6 ستريت يعتبر من أهم مواقع التسوق الإلكتروني، وهو جزء من مجموعة أباريل التجارية التي تضم أكثر من 1800 متجر، حيث يوفر تجربة تسوق فريدة لكل ما هو رائج في عالم الموضة، والجمال بالإضافة إلى الأدوات الأغراض المنزلية من أكثر من 800 ماركة عالمية، مشيراً إلى أن الموقع أصبح من أهم مواقع التسوق الإلكتروني في منطقة الخليج كاشفاً بأنه سيتم إطلاقه قريباً في جمهورية مصر خلال العام الجاري.

وبين فيد أن الموقع الذي تم تأسيسه في العام 2017، يقدم لعملائه خدمات عديدة مثل الدفع عند الاستلام، والطلب واستلام المنتجات من المتجر وخدمة استرجاع مجانية لمدة 100 يوم، كما يحرص على تقديم كل ما هو جديد في عالم التسوق الإلكتروني لضمان أفضل تجربة تسوق لعملائه في دولة الإمارات ودول الخليج.

وكشف فيد عن أن الموقع يخطط لافتتاح متجر مبتكر يهدف إلى توفير تجربة تسوق مميزة تمكن جميع عملائها في الإمارات من تصفح الموقع واستلام المنتجات على الفور، وتضمن التفاعل الشخصي مع العملاء، وسيحتوي المتجر المبتكر على أكثر من 100 نوع من التصاميم المختلفة لإرضاء جميع الأذواق.

وقال إن 6 ستريت طرح ميزة التسوق المباشر، الذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة، حيث يختار مدونو الموضة منتجاتهم المفضلة من الموقع ويقومون بعرضها مباشرة على المتابعين ليختاروا منها ما يناسبهم ويتسوقوا بنقرة واحدة خلال العرض، حيث يتيح الموقع الفرصة لعملائه متابعة أكثر من 600 مدونة للموضة «سوبر ستار» والتسوق من اختياراتهم المفضلة.

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