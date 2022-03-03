المنتجات التنزانية تنضم الى شبكة تجزئة «اللولو»

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت مجموعة اللولو أكبر متاجر التجزئة في المنطقة، عن إضافتها لمنتجات جديدة إلى شبكتها العالمية من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع «مجموعة كمال» الرائدة في تنزانيا، ويأتي ذلك ضمن جهود المجموعة المستمرة لتوسيع دائرتها المتزايدة باستمرار لتوريد تشكيلات من المنتجات الطازجة والأطعمة عالية الجودة.

وقد تم توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين، التي سلطت الضوء على إلتزام مجموعة لولو باستيراد الأفوكادو التنزاني والكاجو وغيرها من المنتجات الغذائية الطازجة لشبكتها العالمية، وقد تم التوقيع من قبل كل من جاجان سانتوش، رئيس مجلس إدارة مجموعة كمال التنزانية وسليم أم. أيه مدير مجموعة لولو، بتشريف رئيسة تنزانيا سعادة سامية سولو حسن، حضور معالي وزير التجارة الخارجية الإماراتي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وجرى ذلك في فندق جميرا بيتش بدبي يوم الأحد 27 فبراير.

وقال سليم أم أيه: «ترحب مجموعة لولو بمجموعة كمال لعائلة مورديها العالمية، لقد ظللنا نسعى دائمًا إلى تحقيق التنوع والجودة والقيمة لعملائنا وهذه الشراكة البناءة مع شركة تنزانية مرموقة ستكون مثمرة جدًا وسنستفيد من السلاسل الغذائية الخصبة لدولة تنزانيا ونوصلها إلى العالم من خلال عربات تسوق عملاء لولو الكرام».

وقال جاجان سانتوش، رئيس مجلس إدارة مجموعة كمال: «إنه لشرف كبير العمل مع عملاق التجزئة لولو. ونحن في مجموعة كمال نفخر بأنفسنا بوعد الجودة وسلامة سلسلة منتجاتنا ولوجستياتنا الحديثة، ومن خلال هذه الشراكة، نحن فخورون بأن يكون لدينا بوابة أمامية للعالم مثل لولو، وهي علامة تجارية معروفة بوعدها بالجودة».

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