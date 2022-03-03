«دي إتش إل» تطلق أول مركز لوجستي للمركبات الكهربائية والبطاريات في المنطقة بدبي

المصدر: دبي- البيان

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افتتحت دي إتش إل جلوبال فوراردينج أول مركز لوجستي للمركبات الكهربائية والبطاريات على صعيد المنطقة، وذلك في المنطقة الحرة بجبل علي بدبي، وتم تطوير المستودع، بالتعاون مع فريق EV التابع لمركز دي إتش إل للابتكار وحلول العملاء، حيث يحتوي على منطقة تخزين مخصصة لبطاريات المركبات الكهربائية، وسيتم توسيع مساحة المركز إلى 2000 متر مربع في وقت لاحق من هذا العام.

وقال فتحي التلاتلي: رئيس قطاع التنقل العالمي للسيارات- مركز دي إتش إل للابتكار وحلول العملاء: يكمل المركز شبكتنا اللوجستية العالمية للمركبات الكهربائية، ويعكس تجربتنا العالمية، التي تتوافق مع الخبرة المحلية؛ مما يعزز رؤية الإمارات على وجه الخصوص والشرق الأوسط على وجه العموم الهادفة إلى التحول إلى الاقتصاد الدائري، من خلال ضمان سلسلة إمداد متسقة لحلول التنقل المستدامة. يستفيد عملاؤنا من الحلول المتوافقة المتكاملة، التي تتيح نمو المركبات الكهربائية داخل المنطقة، مثل التخزين الآمن وإدارة المرتجعات وإدارة البطاريات المعيبة، وإعادة التدوير، وغير ذلك الكثير.

وتشكل المركبات الكهربائية أهمية بالغة، حيث تسهم في إزالة الكربون من قطاع النقل، ومن المتوقع أن ينمو سوق السيارات الكهربائية ستة أضعاف حجمه خلال السنوات العشر المقبلة، على خلفية ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية، ويتوقع أن تكون أكثر من نصف (55%) مبيعات السيارات الجديدة بحلول عام 2040 من السيارات الكهربائية.

وقال سامر قيسي، المدير الإقليمي لشركة دي إتش إل جلوبال فوراردينج في دبي، والمناطق الشمالية: حريصون على إطلاق سلاسل توريد متوافقة وفعالة من حيث التكلفة، تدعم تطوير المركبات الكهربائية بالتعاون مع العملاء. تتمتع دي إتش إل بسجل حافل بالإشراف المسؤول على بطاريات السيارات الكهربائية من منظور شامل، في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وتلبي دي إتش إل احتياجات العملاء من الخدمات اللوجستية للمركبات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط؛ من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية مع المتطلبات الإقليمية المحددة، بطريقة مرنة وقابلة للتطوير.

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