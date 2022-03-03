«العربي المتحد» يتجاوز خسائر 2020 بأرباح 70 مليوناً 2021

المصدر: الشارقة- البيان

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كشف «البنك العربي المتحد»، أمس، عن نتائجه المالية لفترة الاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021، حيث سجل البنك أرباحاً صافية قدرها 70 مليون درهم في 2021، مقارنة بخسائر قدرها 667 مليون درهم في 2020، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 111 %، مقارنة بالعام قبل الماضي.

وقال الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي رئيس مجلس إدارة البنك : تعكس النتائج التنفيذ الناجح لاستراتيجية التحول التي يقودها فريق الإدارة بالبنك، ما مهد الطريق للعودة إلى الربحية. وسنستمر بالتركيز على تحديث البنية التحتية التقنية، وبالتالي، المضي قدماً نحو العالم الرقمي. وتقدم هذه النتائج الإيجابية، دليلاً واضحاً على فعالية نموذج أعمالنا، بالعودة إلى خطوط العمل الأساسية للخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، مدعومة بقسم الخدمات المصرفية للأفراد، وقسم الخزينة وأسواق رأس المال. ونتطلع للوفاء بالتزامنا في تحقيق أفضل قيمة لمساهمينا وعملائنا وموظفينا، ومواصلة دعم التنمية في الإمارات.

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