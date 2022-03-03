«طاقة» تقترح توزيع 5.3 مليارات درهم أرباحاً نقدية إجمالية للعام 2021

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة تقدّمها باقتراح خاضع لموافقة المساهمين لتوزيع أرباح نقدية خاصة بقيمة 2.2 مليار درهم (2 فلس للسهم) إضافة إلى أرباح نقدية نهائية بقيمة 1.2 مليار درهم (1.1 فلس للسهم)، ليضاف ذلك إلى مبلغ 1.9 مليار درهم (1.65 فلس للسهم) الذي تم توزيعه مسبقاً على شكل أرباح ربع سنوية ليصل إجمالي توزيعات الأرباح النقدية لعام 2021 إلى 5.3 مليارات درهم (4.75 فلوس للسهم).

أداء مالي قوي

وتتخطى هذه التوزيعات تلك المقرّرة وفقاً لسياسة توزيع الأرباح في الشركة، وذلك نتيجة لزيادة الأرباح التي أثمر عنها الأداء المالي القوي في العام 2021. وكانت «طاقة» أعلنت في فبراير عن النتائج المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، والتي أظهرت تضاعف صافي الدخل إلى 6 مليارات درهم. واستند هذا الأداء المالي القوي إلى أعمال الشركة في قطاع المرافق، كما جاء مدفوعاً بالتحسّن في أسعار السلع الأساسية.

وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة): يأتي اقتراح «طاقة» بتوزيع أرباح نقدية إجمالية بقيمة 5.3 مليارات درهم لكامل السنة تأكيداً لموقعها المالي الراسخ وأدائها القوي خلال العام 2021. ونحن ملتزمون بتطبيق سياستنا لتوزيع الأرباح، إلى جانب التزامنا بأهدافنا الاستراتيجية، مع المحافظة على هيكل رأسمالي قوي. وأودّ أن أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بالشكر الجزيل لكافة الجهات المعنية على ثقتها ودعمها المستمرّين لنا.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الإدارة في «طاقة» كان قد صادق على توزيعات الأرباح الخاصة في 1 مارس 2022 وتوزيعات الأرباح النهائية في 10 فبراير 2022، وبانتظار موافقة المساهمين عليها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي والمقرّر عقده في 15 مارس الجاري.

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