«ألف» تطلق مشروع «حيان» في الشارقة بـ 3.5 مليارات درهم

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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أطلقت مجموعة «ألف» للتطوير العقاري مشروعها الجديد «حيان» في الشارقة تحت شعار «انتقل إلى عالم ينبض بالحياة» بقيمة إجمالية بلغت 3.5 مليارات درهم، ويمتد المشروع على مساحة 8.7 ملايين قدم مربعة، ويضم 1836 فيلا موزعة على 3 مناطق مختلفة، وبمساحات متفاوتة، ويتوقع تسليمها في النصف الثاني 2025. وقال عيسى عطايا الرئيس التنفيذي لمجموعة «ألف»، إن المشروع يقع بمنطقة البراشي على شارع الإمارات العابر، وأهم ما يميزه وجود حديقة مركزية مجتمعية بمساحة مليون قدم مربعة إضافة إلى بحيرة سباحة بمساحة 50 ألف قدم مربعة. وأوضح أن المشروع يأتي تحت شعار «مكان جوهره الإنسان». وتنقسم المنطقة الأولى من المشروع إلى 3 مراحل مختلفة، وستشهد المرحلة الأولى من المشروع تسليم 268 فيلا في حي أريام الذي يضم ما مجموعه 727 فيلا سكنية، والتي من المتوقع تسليمها ضمن المرحلتين الثانية والثالثة.

بيئة خضراء

وأوضح أنه تم تخصيص 80,000 قدم مربعة من الأراضي للمزروعات العضوية، كما يضم المشروع أكثر من 40 ألف شجرة خضراء، بما يعزز رؤية إمارة الشارقة بتحقيق بيئة خضراء مستدامة ذات مواصفات بيئية معمول بها عالمياً، وهي مستمدة من رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بأهمية حماية البيئة وصون التنوع الحيوي والاستدامة في الإمارة. وأشار إلى أن الفلل السكنية في المشروع تضم 6 تصاميم داخلية مختلفة لعدد غرف النوم المتاحة، وتبدأ من غرفتين إلى 7 غرف نوم.

وأضاف عطايا أن إطلاق مشروع (حيان) يأتي ليبرز جهود تعزيز القطاع الاستثماري في الشارقة، ورفده بعقارات ذات جودة عالية ومعايير عالمية، تتناسب مع مختلف التطلعات من الراغبين باقتناء مساكنهم الخاصة أو من أصحاب الأعمال والمستثمرين في جميع القطاعات،

وبين عطايا أن «حيان» يشكل مدينة مصغرة ضمن الشارقة، إذ يضم المشروع أكبر مسبح وحديقة داخل مجمع في الإمارة، يوفر تجربة متكاملة تجمع بين الطبيعة، والمساحات الخضراء، والمرافق العصرية، والخدمات المختلفة التي تلبي كافة الاحتياجات في مكان واحد.

مرافق

يوفر مشروع «حيان»، الذي يتميز بموقعه الاستراتيجي على شارع الإمارات، وقربه من مطار الشارقة الدولي، و06 مول، والجامعة الأمريكية بالشارقة، العديد من الخدمات والمرافق للسكان والزوار، والتي تلبي مختلف الاحتياجات، حيث يضم حديقة مخصصة للأطفال ومسجداً، إضافة إلى مساحات خضراء مفتوحة، ومساحات مخصصة للمحال التجارية والمطاعم والمقاهي، كما يوفر للسكان أحواضاً للسباحة ومناطق خارجية للشواء، فضلاً عن عدد من المرافق الخدمية المختلفة، ليقدم تجربة استثنائية تجمع بين الحياة العصرية والطبيعة.

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