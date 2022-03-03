مساهمو «دبي الإسلامي» يوافقون على توزيع 25 ٪ أرباحاً نقدية

المصدر: دبي - البيان

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عقد بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في الإمارات وثاني أكبر بنك إسلامي في العالم، بنجاح، أعمال اجتماع جمعيته العمومية السنوي. ووافق المساهمون خلال الاجتماع على البيانات المالية للبنك لعام 2021، علاوة على البنود الأخرى التي تم إقرارها خلال الاجتماع، ما يدل على ثقة المساهمين في مجلس إدارة البنك وجدول الأعمال الاستراتيجي الذي اعتمدته الإدارة العليا للسنوات المقبلة. كما تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 25% من رأس المال المدفوع بقيمة إجمالية وقدرها 1.8 مليار درهم.

وجرى عقد الاجتماع بنظام هجين للمرة الأولى في تاريخ البنك، لتوفير أعلى مستويات الراحة لمساهميه المشاركين في الاجتماع. وتضمنت بنود جدول الأعمال الأخرى تعيين لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وإعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للبنك لعام 2022، إلى جانب إقراره لقرارات خاصة.

أداء قوي

وكان البنك سجل نمواً سنوياً بنسبة 39% في صافي أرباحه لعام 2021 بعد تحسن أدائه بشكل قوي مع بدء انحسار جائحة «كوفيد 19». كما واصل ترسيخ مكانته الرائدة في أسواق رأس المال والتمويل، مع إتمام صفقات بقيمة موحدة تقارب 25 مليار دولار. وجرى تعيين البنك خلال العام لطرح أكثر من 20 صفقة صكوك وصفقات تمويل مشتركة للشركات الوطنية والشركات السيادية وشبه السيادية، والشركات، والمؤسسات المالية، ولا يزال البنك يحتل أعلى المراتب ضمن لائحة تصنيف بلومبيرج للبنوك.

دور رائد

وقال معالي محمد الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي: يمضي بنك دبي الإسلامي بمسيرته تماشياً مع مسيرة دولة الإمارات التنموية، حيث حرص البنك على لعب دورٍ رائدٍ في دعم توجهات النمو التي تسير عليها البلاد. وستساعد الأسس التي تم وضعها في عام 2021 على دفعنا إلى الأمام في مجالين مهمين للغاية ألا وهما تطلعاتنا الرقمية والتزامنا المطلق بأجندة الاستدامة في الدولة. ونحن في بنك دبي الإسلامي، نرى هاتين الركيزتين هما المحركان الرئيسيان لتطوير الأعمال وتحقيق النمو والربحية في المستقبل، مما يؤدي بشكل أساسي إلى عوائد أعلى لمساهمينا الكرام.

وبعد نجاحه في تخطي تبعات الجائحة العالمية والآثار الاقتصادية التي ترتبت عليها، فإن بنك دبي الإسلامي اليوم على المسار الصحيح لتعزيز قوته وتوسيع نطاقه وتحسين مرونته على المدى الطويل، ومواءمة توجهاته مع خطة التعافي الاقتصادي والتجاري لدولة الإمارات، ما يعزز قدرته على تحقيق نمو مستدام ومسؤول، ويخلق قيمة لمتعاملينا وللمجتمعات التي نعمل فيها ولمساهمينا على حد سواء.

تكنولوجيا

وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: أثبتنا مراراً وتكراراً قدرة بنك دبي الإسلامي في التغلب على تحديات السوق بنجاح وخلق فرص للنمو، تكاد تبدو غير موجودة على الإطلاق. ولم يكن عام 2021 استثناءً لذلك، حيث وصل إجمالي التمويلات إلى 36 مليار درهم ونمو بنسبة 39% في الأرباح السنوية. ونحن نطمح لأن تحافظ المؤسسة على تركيزها المنصب على النمو، حيث تكتسب التكنولوجيا زخماً كبيراً وستحدد تجربة المتعاملين عملية التنفيذ التي سنمضي بها للوفاء بوعودنا التي قطعناها نحو مستقبل مزدهر ومستدام لجميع أصحاب المصلحة لدينا.

وأضاف: اغتنم هذه الفرصة لأشكر المساهمين على دعمهم المتواصل خلال الفترة الملحوظة للنمو، وأتطلع إلى العمل عن كثب مع الزملاء والشركاء لتقديم قيمة مستدامة على مدار الأشهر والسنوات المقبلة.

وبالنظر قدماً لعام 2022، يمضي البنك بتوجهاته الاستراتيجية المتوافقة تماماً مع توجهات الإمارات. وتهدف استراتيجية الخمس سنوات للبنك التي تم الكشف عنها حديثاً إلى تقوية وتنمية أعمال المجموعة، استناداً إلى التقدم الذي أحرزه في 2021 لتحويل البنك إلى نموذج أعمال أكثر استدامة قادر على تحقيق عائدات أقوى لمساهميه. واليوم، تتوافق رؤية البنك وأهدافه وقيمه تماماً مع رحلة الاستدامة للبنك ومع الممارسات العالمية للاستدامة.

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