الأسهم المحلية تواصل الصعود لمستويات قياسية

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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واصلت مؤشرات الأسهم المحلية الصعود لمستويات قياسية في ثالث جلسات الأسبوع بدعم صعود قطاعات البنوك والعقار، حيث صعد سوق دبي للجلسة الرابعة على التوالي ليغلق عند 3468 نقطة، فيما واصل سوق أبوظبي تسجيل أرقامه القياسية، مغلقاً عند 9680 نقطة.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 2.8 مليار درهم، منها 2.1 مليار درهم بأبوظبي ونحو 645 مليون درهم بدبي. وجرى التداول على 479 مليون سهم، موزعة بواقع 187 مليون سهم في دبي ونحو 292 مليوناً في أبوظبي، عبر تنفيذ 17258 صفقة.

سوق دبي

وصعد سوق دبي بنسبة 2.06%، ليغلق عند 3468 نقطة بدعم صعود أسهم قطاع البنوك 4.05% بصعود «الإمارات دبي الوطني» 4.48%، و«دبي الإسلامي» 4.71%. كما صعد قطاع العقار 0.02% مع ارتفاع أسهم «إعمار للتطوير» 1.39% و«الاتحاد العقارية»0.37%، واستقر «ديار» و«داماك» عن إغلاقهما السابق، بينما تراجع «إعمار العقارية» 0.19%.

وصعد قطاع الاستثمار 1.88% بدعم «دبي للاستثمار» 2.17%، وصعد «سوق دبي المالي» 1.68%، بينما هبط «شعاع كابيتال» 0.49 %. وصعد قطاع التأمين 0.59 %.

وتراجع قطاع النقل 0.06% مع نزول «أرامكس» 0.24%، واستقر «العربية للطيران» دون تغير يذكر، فيما صعد «الخليج للملاحة» 1.42%. كما تراجعت أسهم قطاعات «الاتصالات» 0.29%، الخدمات 1.48% والسلع 1.12 %.

وتصدر «دبي الإسلامي» النشاط في سوق دبي مستقطباً نحو 213 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» 154 مليون درهم، و«الإمارات دبي الوطني» 107 ملايين. وحقق «دبي الإسلامي» أكبر ارتفاع بنسبة 4.71%، تلاه «الإمارات دبي الوطني» 4.5%، ثم «دبي للاستثمار» 2.2 %، فيما كان «تكافل الإمارات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.5%.

سوق أبوظبي

وصعد سوق أبوظبي بنسبة 1.67% ليغلق عند 9680 نقطة، مسجلاً مستوى تاريخياً بدعم رئيسي من أسهم قطاعات العقار والبنوك والطاقة. وتصدر النشاط في سوق أبوظبي «أبوظبي الأول» جاذباً 676 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» جاذباً 296 مليون درهم.

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