تنمية التعاون بين الإمارات وقيرغيزستان بقطاعات عدة

المصدر: أبوظبي - البيان

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بحث معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ورسلان قزقباييف، وزير خارجية جمهورية قيرغيزستان، خلال اجتماعهما في دبي أمس سبل تنمية العلاقات الثنائية المشتركة وتعزيز سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وتناول الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وفرص الاستثمار الواعدة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي بما يشمل الصناعات الغذائية والسياحة والبنية التحتية، والطاقة المتجددة خصوصاً الطاقة الكهرومائية، فضلاً عن مناقشة ترتيبات انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة الثانية لوضع برنامج جديد يرتقي بشراكة البلدين إلى مستويات جديدة خلال المرحلة المقبلة في إطار رؤية واضحة وبرامج تعاون محددة .

وأكد عبد الله بن طوق متانة الروابط بين الإمارات وقيرغيزستان، مشيراً إلى أنها شريك اقتصادي مهم لدولة الإمارات في منطقة آسيا الوسطى، وتتمتع بإمكانات وفرص واعدة. وأضاف إن البلدين قطعا أشواطاً واسعة خلال السنوات القليلة الماضية في تنمية شراكاتهما إلى مستويات متميزة، وزادت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين الجانبين خلال 2021 على 2.9 مليار درهم، ما يعكس قوة الشراكة التجارية، وهناك اليوم فرص واسعة ومتنامية لتنويع مسارات التعاون الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات لخلق فرص نمو واعدة خلال المرحلة المقبلة، وسنركز على تحفيز تدفقات التجارة والاستثمار في قطاعات الزراعة والغذاء والسياحة والطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية.

مستجدات اقتصاد الإمارات

استعرض وزير الاقتصاد أبرز المستجدات التي شهدها اقتصاد دولة الإمارات أخيراً في ضوء إطلاق مشاريع الخمسين والتشريعات والسياسات الاقتصادية الرائدة التي استحدثتها دولة الإمارات من أجل دعم التحول إلى نموذج اقتصادي جديد مرن ومستدام وقائم على المعرفة والابتكار واحتضان الصناعات والأعمال القائمة على التكنولوجيا وجذب المواهب والمشاريع الريادية. كما أطلع الجانب القيرغيزي على حوافز بيئة الأعمال والاستثمار بالدولة.

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