«سفين» تدعم خدمات الموانئ بالاستحواذ على «السميح»

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت مجموعة سفين، ذراع الخدمات البحرية التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، استحواذها على القاطرة التي أُطلق عليها اسم «السميح»، وهي من فئة «رامبارتس 2200» من سلسلة «سيرابينار» لقاطرات الميناء التي تنتجها شركة سانمار لصناعة السفن، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات خدمات القطر التي تقدمها.

وجاء الاستحواذ على القاطرة «السميح» بموجب الاتفاقية الموقعة مع سانمار لصناعة السفن ضمن فعاليات معرض «سيتريد» الشرق الأوسط، الذي جرى تنظيمه مؤخراً، حيث يتم بناؤها حالياً في حوض متطور لبناء السفن في تركيا، ومن المقرر أن تتسلمها مجموعة موانئ أبوظبي خلال الربع الأول من عام 2022.

وتعمل القاطرة بمحرك «كاتربيلر 3512 سي» من الفئة «سي»، وتتمتع بقوة جر تبلغ 50 طناً إلى الأمام و45 طناً إلى الخلف، وتشكل الإضافة الأحدث إلى أسطول مجموعة سفين، الذي يضم 20 قاطرة متطورة.

وقال الكابتن مكتوم الحوقاني، رئيس إدارة التشريعات، رئيس القطاع البحري بالإنابة - مجموعة موانئ أبوظبي: يسرنا الإعلان عن إضافة القاطرة «السميح» إلى أسطول سفن الخدمة التابع لمجموعة سفين، حيث تسهم هذه الإضافة في تعزيز قدراتنا على تلبية الاحتياجات التجارية المتنامية والطلب على خدمات الاستئجار، إلى جانب تسهيل العمليات اللوجستية التي تواصل نموها وتطورها على امتداد المنطقة.

وأضاف: لقد نجح القطاع البحري التابع لمجموعة موانئ أبوظبي من خلال التوسيع المستمر لأساطيل الخدمة وتكثيف الاستثمار في قدرات خدمية رائدة في القطاع، في دعم النمو المستقبلي للمتعاملين عبر الأصول المتقدمة التي يمتلكها، وترسيخ مكانة إمارة أبوظبي على الخارطة الصناعية بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لتحفيز القطاع الصناعي في الدولة (مشروع 300 مليار).

من جانبه قال غاري دوكيرتي، مدير المبيعات - الشرق الأوسط وأفريقيا، سانمار لصناعة السفن: فخورون في سانمار لصناعة السفن باختيارنا مرة أخرى لتقديم القاطرات من سلسلة «سيرابينار» إلى مجموعة موانئ أبوظبي وتعزيز علاقاتنا معها بصفتنا شريكاً قادراً على تلبية احتياجاتها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية في القطاع البحري.

وأضاف: نحن عازمون على توسيع تعاوننا خلال الفترة المقبلة، وتحقيق تطلعاتنا المشتركة الطموحة في بناء مستقبل مزدهر ومستدام للقطاع البحري يعود بالنفع على جميع المتعاملين وأصحاب العلاقة.

وتنضم القاطرة الجديدة «السميح» إلى القاطرات الأخرى المصنعة من قبل سانمار لصناعة السفن، والتي قامت مجموعة سفين بضمها إلى أسطولها خلال الأعوام القليلة الماضية، والتي شملت ثلاث قاطرات «راسكال 1800» بقوة جر تبلغ 32 طناً، والمزودة بآليات الدفع «إيه إس دي»، والتي تم إنتاجها في الأعوام 2016 و2017 و2018، وحملت أسماء «الشهيد» و«الهيلي 1» و«الجيمي 1».

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