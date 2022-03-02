دبي باركس آند ريزورتس تكشف عن التذاكر البلاتينية السنوية الشاملة

المصدر: دبي- البيان

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كشفت دبي باركس آند ريزورتس، الوجهة الترفيهية المتكاملة الأكبر من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، عن إطلاق التذاكر البلاتينية السنوية الشاملة، لتقدم تجارب رائعة، وحسومات وميزات استثنائية، تضمن لجميع أفراد العائلة قضاء أوقات مفعمة بالمرح، وتقدم الوجهة الفاخرة لضيوفها فرصة استكشاف عالم من الترفيه واللحظات الفريدة، إذ تتيح لهم بطاقات دخول على مدار العام إلى موشنجيت™ دبي وبوليوود باركس™ دبي وLEGOLAND® Dubai وLEGOLAND® Water Park وجرين بلانيت ولاجونا ووتر بارك، بالإضافة إلى إمكانية الدخول المجاني إلى أبرز مناطق الجذب في المدينة مع حسومات مجزية على تجارب التسوق والطعام.

وتوفر التذاكر الجديدة مغامرات شائقة، تضمن لزوار الوجهة الترفيهية الرائدة دخولاً غير محدود، وعلى مدار العام إلى ستة منتزهات مميزة، وهي: موشنجيت™ دبي وLEGOLAND® Dubai و LEGOLAND® Water Park وبوليوود باركس™ دبي وجرين بلانيت ولاجونا ووتر بارك، فضلاً عن تذاكر مجانية إضافية ليوم واحد لزيارة عين دبي، أعلى عجلة مشاهدة في العالم، وتذكرة بلاتينيوم بلس واحدة في روكسي سينما، وإمكانية الدخول ست مرات إلى القرية العالمية، كما تتيح التذاكر ميزات مجانية للدخول إلى المسار السريع وخدمة صف السيارات مع خصم 20% على تجارب الطعام والشراب ومنافذ التجزئة وخدمات السبا، فضلاً عن الدخول المجاني إلى حوض السباحة في فندق لابيتا وفندق LEGOLAND® Hotel خلال أيام الأسبوع.

وتتيح التذاكر السنوية، المتوفرة بالفئات الفضية والذهبية والبلاتينية، للعائلات إمكانية اختيار الدخول إلى واحدة من أربع منتزهات ترفيهية تحتضنها دبي باركس آند ريزورتس، كما تتيح الوجهة الرائدة مزايا إضافية مميزة على تجارب الطعام وصف السيارات والمسار السريع عند اختيار الدخول إلى أحد المنتزهات التالية: موشنجيت™ دبي وبوليوود باركس™ دبي وLEGOLAND® Dubai وLEGOLAND® Water Park.

وتقدم دبي باركس آند ريزورتس فرصة استثنائية للعائلات للاستمتاع بأجمل الأوقات خلال العطلات وأيام نهاية الأسبوع. ويمكن الآن حجز التذاكر البلاتينية السنوية الشاملة التي تتيح للضيوف من جميع الأعمار إمكانية دخول على مدار العام وقضاء أمتع الأوقات. وتتوفر التذاكر السنوية للشراء عن طريق الإنترنت على الموقع الإلكتروني لدبي باركس آند ريزورتس أو عند بوابات المنتزهات.

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