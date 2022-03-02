دبي تشهد تكريم 11 جهة فائزة بجائزة الشرق الأوسط لتميز الحكومة والمدن الذكية

المصدر: دبي- البيان

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قام الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني رأس الخيمة عضو المجلس التنفيذي بتكريم المؤسسات والجهات الحكومية الفائزة بجائزة الشرق الأوسط الـ27 لتميز الحكومة والمدن الذكية، وذلك تزامناً مع اختتام أعمال المؤتمر الـ27 للحكومة والمدن الذكية، والذي عقد على مدار ثلاثة أيام بفندق موفنبيك جراند البستان بدبي، والذي يشهد سنوياً تواجد ومشاركة المؤسسات الإقليمية والدولية، حيث يبرز دور المؤتمر كمنصة هامة للتباحث حول اتجاهات التطوير، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والتخطيط لمستقبل التطوير وأنظمة الحوكمة وتهيئة المؤسسات لمواكبة ومواجهة المتطلبات التكنولوجية الحديثة والحوكمة المؤسسية، حيث حصلت المملكة العربية السعودية على عدد 7 جوائز من أصل 11جائزة، فيما حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على 4 جوائز.

جدير بالذكر أنه قد شارك في جلسات المؤتمر نخبة من الخبراء والمتحدثين بأوراق عمل ودراسات ميدانية، تناولت أحدث استراتيجيات التكامل التكنولوجي المؤسسي واستراتيجيات قيادة التحول الذكي نحو آفاق جديدة من تقديم خدمات مبتكرة للحكومة والمدن الذكية، وصولاً إلى الربط الإلكتروني الذكي إقليميا وعالمياً والانفتاح على مرحلة جديدة، تدعم تطوير تقنيات ومتطلبات الخدمات الحكومية الذكية.

وبهذه المناسبة قال علي الكمالي- مدير عام المعهد ورئيس اللجنة المنظمة- خلال كلمته إن المؤتمر ركز هذا العام على مناقشة أحدث تقنيات واستراتيجيات الحكومة والمدن الذكية، في مرحلة ما بعد كوفيد 19، حيث أصبح من الضروري تطوير إستراتيجيات مبتكرة في استخدام التكنولوجيا والخدمات الذكية مع ظهور كوفيد 19، حيث تابع الجميع حجم الإغلاق العالمي، الذي حدث بسبب كوفيد19 واتجاه المؤسسات العالمية نحو اتخاذ تدابير استثنائية غير مسبوقة، وشاركت التكنولوجيا بدور محوري في تطوير استراتيجيات مبتكرة تدعم التكامل التكنولوجي المؤسسي واستراتيجيات قيادة التحول الذكي نحو آفاق جديدة من تقديم خدمات مبتكرة للحكومة والمدن الذكية.

وأضاف: إن الجائزة تعقد سنوياً في إطار تسليط الضوء على أفضل إنجازات التحول المؤسسي الذكي، ونجاحات القيادات والمؤسسات، وتسليط الضوء على ممارسات التميز في صياغة مستقبل الخدمات الذكية، في إطار تكريم أفضل ومبادرات تطوير تنافسية التوجه الحكومي الاستراتيجي، بما يتواكب مع أهداف تنافسية منطقة الشرق الأوسط، وهذا العام شهدت الترشيحات منافسة قوية من قبل المؤسسات والجهات الحكومية.

كما أضاف الكمالي: إن التكريم اليوم يأتي في إطار الاحتفاء بالمبادرات والمؤسسات المتميزة، التي تمكنت من تبني إجراءات متطورة عززت نموذج عملها، ورفعت مستويات كفاءتها وفاعليتها، وعززت شفافيتها في تقديم الخدمات، من خلال تعزيز التحول الرقمي في بناء حكومة رقمية متكاملة، تقدم تجربة متكاملة للأفراد وخدمات شاملة، من خلال إطلاق نهج شامل للمجتمع، الذي بدوره يطلق نهجاً شاملاً للبشرية.

وشملت قائمة المؤسسات والجهات الحكومية الفائزة بالجائزة لهذا العام:

1. جائزة تميز الخدمات الذكية للمتعاملين- دائرة الطيران المدني برأس الخيمة - تسلمها الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة عضو المجلس التنفيذي

2. جائزة تميز التواصل الإعلامي للجهات الحكومية - وزارة الرياضة - المملكة العربية السعودية تسلمها الدكتور رجاء الله السلمي مساعد وزير الرياضة

3. جائزة تميز الخدمات الذكية في إدارة الأزمات والكوارث - هيئة رأس الخيمة للمواصلات - تسلمها المهندس إسماعيل حسن البلوشي مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات

4. جائزة تميز الخدمات الذكية في إدارة الأزمات والكوارث ديوان المظالم - المملكة العربية السعودية تسلمها الشيخ الدكتور علي بن أحمد الأحيدب الأمين العام لمجلس القضاء الإداري

5. جائزة تميز المحتوى الإلكتروني الذكي - وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية تسلمتها الدكتورة ليلى بنت حمد القاسم وكيلة الوزارة للتخطيط والتحول الرقمي

6. جائزة تميز أنظمة المعلومات الجغرافية- أمانة المنطقة الشرقية- المملكة العربية السعودية تسلمها المهندس مازن بن عادل بخرجي وكيل الأمين للتعمير والإنشاء بأمانة المنطقة الشرقية

7. جائزة تميز خدمات الرعاية الصحية- هيئة الهلال الأحمر السعودي- المملكة العربية السعودية تسلمها علي أحمد القحطاني مدير عام مركز الإبداع بهيئة الهلال الأحمر السعودي

8. جائزة تميز الخدمات الحكومية صندوق التنمية الصناعية السعودية المملكة العربية السعودية تسلمها محمد الجاسر نائب الرئيس التنفيذي للقانونية والحوكمة والالتزام

9. جائزة تميز خدمات الإنترنت والاتصالات الذكية - مركز نظم المعلومات والاتصالات- القيادة العامة لشرطة أبوظبي تسلمها المقدم دكتور حمد خليفة النعيمي رئيس قسم الاتصالات

10. جائزة تميز تطوير إدارة المعرفة هيئة البيئة – أبوظبي تسلمتها زهرة سلطان الزعابي مدير إدارة المعرفة

11. جائزة تميز الخدمات المؤسسية الحكومية الذكية هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المملكة العربية السعودية تسلمها عبدالله بن أحمد الفنتوخ نائب المحافظ للاستراتيجية والتخطيط

سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة عضو المجلس التنفيذي يكرم الفائزين | البيان

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