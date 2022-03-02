تعاون بين «جي 42 كلاود» و«تحالف الإمارات» لتسريع تحديث تطبيقات الشركات

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت كل من «جي 42 كلاود» و«تحالف الإمارات»، اليوم، عن توسيع نطاق تحالفهما الاستراتيجي من خلال تعاون جديد لتوفير تطبيقات الجيل القادم وخدمات البرمجيات كخدمة للشركات والجهات الحكومية في الإمارات العربية المتحدة وعبر الأسواق الدولية الرئيسية.

ومن خلال هذا التعاون، تهدف «جي 42 كلاود» مع «تحالف الإمارات» إلى توفير حلول البرمجيات كخدمة آمنة وموثوقة للمؤسسات والهيئات الحكومية في مجالات العمليات والمحتوى وإدارة الموظفين عبر منصة «مايسترو».

وسيمكّن هذا التعاون كلا الطرفين من الاستفادة من الإمكانيات الكاملة لمنصاتهم، سعياً لدفع عجلة الابتكار وبناء تطبيقات ذكية وحديثة على أعلى مستوى، والتي من شأنها المساهمة في تحسين الإنتاجية، مما يمكّن المؤسسات والحكومات من التركيز على العملاء والمواطنين، وليس على الأدوات.

تم توقيع التعاون ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للجوال في برشلونة، حيث شارك كلا الطرفين مستعرضين حلولهم الدولية للمشاركين في المؤتمر من الشركات والجهات الحكومية من مختلف الدول. ووقع الاتفاقية كل من طلال القيسي، الرئيس التنفيذي لشركة جي 42 كلاود، ويحيى إلهامي، الرئيس التنفيذي لتحالف الإمارات.

وقال يحيى إلهامي، الرئيس التنفيذي لشركة تحالف الإمارات: «إن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة جي 42 كلاود يشجع على بناء علاقة مجزية للجانبين لما فيه من مصلحة للشركتين. ستستفيد كل من شركة تحالف الإمارات وجي 42 كلاود من تبادل المعارف والخبرات من خلال التعاون المشترك، وستساعدنا هذه المذكرة على تحديد فرص التعاون، كما ستتيح لنا مشاركة أفضل الممارسات في عملياتنا التجارية الأساسية بالاستفادة من المنصة السحابية لجي 42 كلاود».

بدوره، قال طلال القيسي، الرئيس التنفيذي لشركة جي 42 كلاود: «إن الشراكة مع تحالف الإمارات تتيح لنا إمكانية إضافة حلول محلية مبتكرة إلى حزمة خدماتنا، وتوفيرها لمختلف الجهات. نحن نتطلع لهذه الشراكة ونثق بأنها ستمكننا من تطوير قدراتنا الحالية ودفع التحول الرقمي عبر مختلف القطاعات داخل وخارج الدولة».

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