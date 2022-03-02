فيديكس إكسبريس تضع حجر أساس مركزها الإقليمي للشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وإفريقيا بدبي الجنوب

المصدر: دبي - البيان

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وضعت فيديكس إكسبريس، شركة النقل السريع الأكبر عالمياً التابعة لشركة فيديكس كوربوريشن حجر الأساس لمركزها الإقليمي الجوي والأرضي الجديد لمنطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وإفريقيا في المنطقة اللوجستية بدبي الجنوب، بحضور عدد من المسؤولين التنفيذيين من دبي الجنوب وفيديكس إكسبريس.

شهد الاحتفال خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران، جاك ميو، الرئيس الإقليمي لشركة فيديكس إكسبريس للشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا، ومحسن أحم، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب، وتيسير عوداة نائب رئيس التخطيط والهندسة في فيديكس إكسبريس.

ومع انتهاء الأعمال الإنشائية للمشروع في عام 2023، ستتمكن فيديكس إكسبريس من خلال مركزها الإقليمي الجديد الواقع بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي من تلبية الاحتياجات المتزايدة للاستيراد والتصدير ومتطلبات التجارة الإلكترونية التي تنمو بوتيرة متسارعة في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وإفريقيا وجوارها، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة أعمالها عبر شبكتها الإقليمية والعالمية، وتوسيع نطاق حضورها التجاري والتشغيلي.

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