«جلف كابيتال» تسرع وتيرة استثماراتها في مصر

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت «جلف كابيتال»، إحدى شركات الاستثمارات البديلة في أسواق النمو، أنها افتتحت مكتباً في القاهرة لتسريع وتيرة استثماراتها في مصر وللاستفادة من فرص الاستثمار في السوق المصري والأسواق الأفريقية سريعة النمو. وأوكلت رئاسة المكتب إلى المستثمرة ميراي زكي التي كانت تشغل سابقاً منصب رئيسة الاستثمارات في مؤسسة الشيخ زايد آل نهيان، وقبل ذلك في جهاز أبوظبي للاستثمار، وفادي جورج القادم من «إس بي إي كابيتال بارتنرز».

وتسعى «جلف كابيتال» لتوسعة تغطيتها لمصر وأفريقيا وتعزيز تواجدها في السوق المصري والأسواق الأفريقية من خلال افتتاحها للمكتب الجديد. وقد استثمرت «جلف كابيتال» حتى الآن في مصر أكثر من 5 مليارات جنيه مصري وأغلقت أكثر من 6 استثمارات فيها، وهي الآن تعزز التزامها بهذا السوق البالغ الأهمية وتوسع تواجدها في البلاد.

وقال الدكتور كريم الصلح، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في «جلف كابيتال»: «تبقى مصر إحدى أكثر الأسواق جاذبية وأسرعها نمواً وهي وجهة استثمار مهمة بالنسبة لشركتنا ولمستثمرينا من حول العالم. وقد استثمرت «جلف كابيتال» أكثر من 5 مليارات جنيه مصري (300 مليون دولار) في مصر خلال العقد الماضي، وذلك في قطاعات متنوعة اشتملت على قطاع التكنولوجيا والبنى التحتية والتصنيع والبتروكيماويات والرعاية الصحية والتكنولوجيا الصحية وخدمات الأعمال وخدمات قطاعي النفط والغاز.

وسيسمح لنا افتتاح مكتب في القاهرة وتعيين فريق استثمار مصري من تسريع وتيرة النمو لاستثماراتنا في مصر، خاصة في القطاعات الواعدة مثل القطاع الرقمي والقطاع الصحي، وكذلك سيسمح لنا أن نبقى قريبين من شركاتنا التابعة لمحافظنا ومن شركاء أعمالنا في مصر بشكل عام.

إننا متحمسون بشكل خاص للفرص الاستثمارية في القطاعات سريعة النمو كقطاع التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية والرعاية الصحية، لا سيما وأن مصر باتت نجماً صاعداً في قطاع التكنولوجيا العالمي. فقد كانت مصر مؤخراً أحد أهم وأنشط اللاعبين في قطاع التكنولوجيا في أفريقيا، حيث حصلت الشركات المصرية على 28.3 % من الاستثمارات الموجهة إلى الشركات الناشئة في القارة الأفريقية.

وسيسعى الفريق للاستفادة من الفرص الاستثمارية في القطاعات سريعة النمو كمثل قطاع التكنولوجيا والرعاية الصحية وخدمات الأعمال والقطاع الاستهلاكي وقطاع الاستدامة في الاقتصاد المصري، وذلك لتعزيز محفظة»جلف كابيتال«الحالية من الشركات المتنوعة. ويعتبر الاستثمار الأخير الذي أجرته»جلف كابيتال«في شركة»جيديا«، موفر حلول التكنولوجيا المالية للدفع، وفي شركة»فيزيتا«، التي أسسها رواد أعمال مصريون ولديها مكاتب في كل من دبي والرياض والقاهرة، أمثلة عن استراتيجية»جلف كابيتال" الرامية للاستثمار في قطاعات المستقبل. وأضاف الصلح: التزامنا طويل الأمد بمصر وبمنطقة الشرق الأوسط والمنطقة الإفريقية الأوسع ما زال قوياً.

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