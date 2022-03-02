«جيه جروب» تختار دول مجلس التعاون مركزاً لعملياتها التجارية ودبي مقراً رئيسياً

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت «جيه جروب»، اليوم، عن اختيارها لدول مجلس التعاون الخليجي كمركز لعملياتها التجارية في المنطقة ودبي كمقر رئيسي لها، وتأتي هذه الخطوة بهدف الاستفادة من بيئة الأعمال الرائدة والبنية التحتية المتقدمة في دولة الإمارات لتعزيز مسيرة وصول الشركة إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

سيتولى المقر الجديد للشركة في دبي، مسؤولية توسيع نطاق المجموعة دولياً والوصول إلى جمهور أوسع. وكانت جيه جروب قد دخلت في الفترة الماضية في شراكة مع العديد من الشركات الرائدة ومنها «فوكس باش» و«وبليس ميديا» و«سناب شات»، و«ريش آدز» وبي إن سبوت، لتقديم الحلول التقنية في المنطقة.

وقال عماد جمعة، مؤسس ورئيس مجموعة جيه جروب القابضة: «تتحول مدينة دبي بسرعة فائقة إلى مركز عالمي للابتكارات التي تواكب التطلعات المستقبلية من خلال تركيزها على الجمهور الذي يتمتع بالذكاء الرقمي في منطقة الشرق الأوسط. ونحن بدورنا نقدر الجهود التي تبذلها دول الخليج العربي لقيادة الابتكار العالمي الذي يدعم نجاح رواد الأعمال، ونتطلع إلى التعاون مع الأطراف المعنية المتفهمة لاحتياجات ومتطلبات السوق بما يسهم في تحقيق النمو المتبادل عبر جميع أنحاء الشرق الأوسط. ونلتزم في جيه جروب بتسخير إمكانياتنا غير المحدودة لإفادة عملائنا ووكالاتنا وعلاماتنا التجارية حول العالم، وكذلك إرساء بصمة إقليمية ريادية في صناعة التكنولوجيا».

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