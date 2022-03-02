اتفاقية ترخيص بين «بايوفنتشر» و«كوبر فارما» لتسجيل دواء «أداليموماب»

المصدر: أبوظبي-البيان

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أعلنت «بايوفنتشر»، شركة الصناعات الدوائية، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها عن توقيع اتفاقية ترخيص حصرية مع «كوبر فارما»، وبموجب الاتفاقية تُمنح شركة كوبر فارما حقوقاً حصرية لتسجيل دواء أداليموماب وترخيص تسويقه، بالإضافة إلى تسويقه في المغرب.

وتتخصص بايوفنتشر في تطوير البدائل الحيوية والأدوية المتخصصة، ومنح التراخيص، نقل التكنولوجيا والاستثمار في حلول التكنولوجيا الطبية، والحلول الحيوية، وحصل منتج أداليموماب من ألفوتيك مؤخراً على موافقة وكالة الأدوية الأوروبية للجرعات بتركيز 100 مليجرام/مل.

وقال مرشد الرديني، الرئيس التنفيذي لمجموعة ياس القابضة: «تمثل شراكتنا الاستراتيجية مع شركة كوبر فارما في المغرب استثماراً في مستقبل قطاع الرعاية الصحية ونموه في المنطقة، وتضمن توفير واستقرار توفر الأدوية الحيوية، وتنسجم الشراكة مع رؤيتنا وجهودنا المستمرة، لتسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية عالية الجودة وتعزيز استثماراتنا الحالية».

ومن جانبه، قال أشرف رضوان، الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال ون هيلث كير: «يسرنا التعاون مع كوبر فارما لتوفير منتجات طبية متقدمة في المغرب، لا سيما في ظل الوضع الحالي، الذي يحدّ من القدرة على الوصول إلى البدائل الحيوية معقولة التكلفة، وتقتضي الخطوة الثانية استكشاف إمكانية التصنيع المحلي، وذلك في إطار استراتيجيتنا للاستثمار في علوم الحياة العالمية والتكنولوجيا الطبية المبتكرة في المنطقة».

من جانبه، قال أيمن شيخ لحلو، الرئيس التنفيذي لشركة كوبر فارما: «يسرنا التعاون مع بايوفنتشر لتوفير أداليموماب في المغرب، إذ تشكل شراكتنا فرصة رائعة لتوسيع محفظتنا من البدائل الحيوية. ويُعد توفير البدائل الحيوية عالية الجودة ومعقولة التكلفة من أداليموماب للمرضى في المغرب جزءاً من مهمة شركتنا، ونبحث حالياً آفاق التعاون المستقبلي مع بايوفنتشر، لتحسين جودة حياة المرضى في المغرب وأفريقيا».

ويُعد أداليموماب جسماً مضاداً وحيد النسيلة يُستخدم لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي، والتهاب المفاصل الصدفي، والتهاب الفقار اللاصق، ومرض كرون، والتهاب القولون التقرحي، والصدفية، والتهاب الغدد العرقية القيحي، والتهاب القزحية، والتهاب المفاصل الرثياني الشبابي، ويتوفر على شكل حاقن ذاتي أو حقنة مسبقة التعبئة.

وحصل أداليموماب على الموافقة للاستخدام الطبي في الولايات المتحدة عام 2002، كما أدرجته منظمة الصحة العالمية على قائمة الأدوية الأساسية.

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