شراكة بين «عمان للتأمين» و«أستر» لتقديم خدمات صحية حصرية

المصدر: دبي - البيان

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تعاونت شركة عمان للتأمين، مع «استر دي إم» للرعاية الصحية، لتقديم خطط التأمين الصحي الحصري والشامل للشركات والأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال جان لويس لوران جوزي الرئيس التنفيذي لشركة عمان للتأمين: «جمع الخبرات لفرق عمل كلّ من استر وعمان للتأمين مكننا من تطوير 4 أنواع من وثائق التأمين الطبي التي تغطي احتياجات عملائنا، ونعتقد أن قيام استر وعمان للتأمين بالجمع بين شبكة رعاية صحية متواجدة على نطاق كبير مع الأسعار المعقولة والخدمات الحديثة، لا يساهم فحسب في توفير حلّ مبتكر في سوق التأمين، وإنما توفير حلّ بديل وفريد للتغطيات الطبية القائمة».

بدورها، قالت أليشا موبين، نائب المدير التنفيذي لشركة استر دي إم للرعاية الصحية: «رأينا على مدار السنوات الكثير من الأمثلة حيث يقوم الأفراد بشراء وثائق التأمين الصحي لأنفسهم ولذويهم وهم يتوقعون الحصول على الرعاية الذين هم في أمس الحاجة إليها من أطبائهم الموثوقين، غير أننا أدركنا أخيراً أن حصولهم على هذه الرعاية مقيد بأطراف آخرين مما ترتب عليه تقديم رعاية غير مكتملة، ومن شأن هذه الشراكة الحصرية بين المشتري ومقدم الخدمة أن تُزيل تلك القيود وأن تؤمن لكل مريض مدرج بهذه الخطة خدمة رعاية ذات جودة ومتكاملة مباشرة فور احتياجه لها ودون تعطل، إنها شراكة ننفرد بها في المنطقة وسوف ترسخ لمعيار جديد في تيسير الوصول للرعاية الصحية ذات الجودة».

وتضم الأقساط المطروحة للعملاء مجموعة من العروض بناءً على منافع مختلفة مثل الدفع المشترك ومنافع الأدوية والمستحضرات الطبية والوصول للأطباء المتخصصين وشبكة عيادات ومستشفيات استر وغيرها الكثير. وتختلف قائمة عيادات ومستشفيات استر المحددة باختلاف كل خطة تأمين بحسب القسط التأميني.

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