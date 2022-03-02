«ماجد الفطيم» تفتتح أول ردهة طعام بمفهوم رقمي هجين

المصدر: دبي - البيان

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افتتحت «ماجد الفطيم»، أول ردهة طعام بمفهوم رقمي هجين، تعتمد على دمج التحول الرقمي والضيافة التقليدية معاً، ضمن تجربة فريدة لعشاق الطعام والتكنولوجيا العصرية على حد سواء، في «سيتي سنتر معيصم».

ويجمع هذا المفهوم تجارب الطعام الرقمية والتقليدية معاً، بحيث تتيح ردهة «هلا فوود» لزوّارها الفرصة لحجز طلباتهم من العديد من المطاعم الافتراضية عبر عملية دفع نقدي واحدة.

وتمتد ردهة «هلا فود» على مساحة 3 آلاف قدم مربعة، وتتألف من مطبخ سحابي واحد، وسبعة خيارات محلية للأطعمة والمشروبات يمكن الوصول إليها عبر الهواتف الذكية، ومطعم تقليدي يضم 34 مقعداً. ويوفر هذا النموذج المبتكر، والذي يعتمد على أحدث التقنيات وعمليات الأتمتة، للضيوف تجربة رقمية سلسة دون تلامس من بدايتها إلى نهايتها. ويمكن للزوار طلب طعامهم بسهولة عبر موقع voxcinemas.com ومن خلال تطبيقات التوصيل («ديليفيرو» و«طلبات» و «زوماتو») أو في موقع ردهة «هلا فوود» مباشرةً عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة QR code، أو من خلال استخدام أكشاك الخدمة الذاتية. كما يتاح للضيوف أيضاً خيار توصيل الطعام مباشرة إلى باب المنزل أو استلامه من أكشاك الخدمة الذاتية للمطاعم.

وتضم ردهة «هلا فوود» مجموعة واسعة من الخيارات المميزة من الأطعمة والمشروبات، بما في ذلك ما تقدمه العلامات التجارية الحالية مثل «كاندي بار» من «ڤوكس سينما» و«توب بَن» و«كيتشين 35» و«بيتزا ال تاليو» و «نوتيلا»، علاوة على إضافات جديدة شهية من مطعم الدجاج المقلي «ابيك بيرد» ومطعم «أكل البيت» المتخصص في المأكولات المنزلية اللبنانية. وسيضاف إلى عروضها في وقتٍ لاحق من هذا العام مجموعة جديدة من خيارات الطعام والمشروبات، حتى يتمكن الضيوف من الاستمتاع باختيارات متنوعة من المأكولات التي لا مثيل لها. وتعمل «هلا فوود» أيضاً على توسيع تواجدها في مواقع إضافية في وقتٍ لاحق من هذا العام.

وقال مارك مطر، نائب الرئيس للأغذية والمشروبات، لدى «ماجد الفطيم للترفيه والتسلية والسينما»: «فخورون للغاية بتوسيع مجموعة خدماتنا في مجال المأكولات والمشروبات لدينا من خلال إطلاق المفهوم الجديد لردهة الطعام المبتكرة، والتي تجمع بين مختلف المطاعم في مساحة أقل مساحةً وأكثر كفاءة. وتوفر «هلا فوود» لزوارنا الكثير من الخيارات، بالإضافة إلى تجربة مريحة وسلسة دون تلامس».

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