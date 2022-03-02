«أرادَ» ترسي عقدين إنشائيين جديدين في مجتمع مَسار

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت أرادَ، شركة التطوير العقاري في الإمارات، ترسية عقدين بقيمة إجمالية تبلغ 118 مليون درهم في مشروع مَسار، مجتمع الفلل والمنازل الريفية الذي تبلغ قيمته الإجمالية 8 مليارات درهم بضاحية السيوح في الشارقة.

ويشمل العقدان الجديدان تطوير البنية التحتية وتنسيق الحدائق في موقعين بمَسار؛ المنطقة المركزية حول مركز زوار مَسار، والتي ستحتضن عدداً من مواقع الجذب للزوار، والمنطقة العازلة المحيطة بالمجتمع السكني، والتي ستضم عدداً من المرافق الرياضية وسط محيطٍ من الأشجار الكثيفة.

وتمت ترسية عقد أعمال البنية التحتية في المنطقة المركزية والمنطقة العازلة في مَسار وبقيمة 75 مليون درهم على شركة المروان للمقاولات العامة، وهي شركة مقاولات في إمارة الشارقة سبق وأن تولت أعمالاً في مشاريع أخرى لدى أرادَ. في حين تمت ترسية عقد بقيمة 43 مليون درهم لأعمال تصميم وتنسيق الحدائق في الموقعين نفسيهما، حيث فازت به شركة جبال القلمون لتصميم الحدائق، ومقرها الشارقة.

ومن المتوقع انتهاء العمل في المنطقة المركزية بحلول نهاية أبريل المقبل، حيث سيتم لاحقاً افتتاح مركز زوار مَسار في شهر يونيو. وعند اكتماله، سيضم مركز الزوار منطقة مغامرات للأطفال، وساحة تزحلق، ومسرحاً خارجياً، وفرعاً لزاد، ركن المطاعم الذي بات موقعه الأول يتمتع بشعبية عالية في مجتمع الجادة من أرادَ. وإضافة إلى ذلك، ستتضمن المنطقة الشجرية المنسقة نقطة محورية لشبكة مسارات الدراجات الهوائية البالغ طولها 13 كم عبر مَسار، والتي ستضم بدورها مرافق مختلفة لصيانة ومعدات الدراجات الهوائية وتجارة التجزئة ومساحات متنوّعة متاحة للإيجار. ومن المتوقع انتهاء أعمال المقاولين في المنطقة العازلة حول مجتمع مَسار بحلول نهاية شهر سبتمبر المقبل. وتضم المنطقة العازلة الآلاف من الأشجار ومسارين متواصلين للجري والدراجات الهوائية بطول 6.6 كم لكلّ منهما.

وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي في شركة أرادَ: «سيمهد العقدان الجديدان الطريق أمام فتح مَسار لعامة الناس من خلال باقة من المرافق الترفيهية والرياضية المصممة وفق أعلى المعايير العالمية، حيث يأتي ذلك تماشياً مع التزامنا بطرح تجارب ذات قيمة مضافة لمالكي المنازل الحاليين والمستقبليين في جميع مشاريعنا العقارية.

ويأتي العقدان الأخيران عقب سلسلة من العقود التي تمت ترسيتها في مَسار، والتي تضمنت عقود إنشاء مركز زوار مَسار وفيلا العرض، إضافة إلى عقد تصميم البنية التحتية، وعقد التصميم والإشراف لحي سنديان، المرحلة السكنية الأولى من مَسار. وستتم ترسية عقد الإنشاء الرئيسي لحي سنديان خلال مارس الجاري. ويضم مجتمع مَسار 4.000 فيلا ومنزل ريفي فاخر ضمن 8 أحياء مسوّرة، ويتخلله محور مركزي أخضر يضم 50 ألف شجرة. وقد تم إطلاق المشروع مطلع عام 2021

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