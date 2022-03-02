شعاع كابيتال تطرح بنجاح أسهم شركة استحواذ برأسمال 100 مليون دولار في بورصة ناسداك نيويورك

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شعاع كابيتال نجاح الطرح العام الأولي لـ10 ملايين وحدة، بواقع 10 دولارات للوحدة في «شعاع بارتنرز أكويزيشن كورب 1»، وهي شركة مؤسسة لأغراض الاستحواذ مدرجة في بورصة ناسداك نيويورك، برأسمال قدره 100 مليون دولار.

ويبدأ تداول أسهمها اعتباراً من اليوم تحت الرمز «SHUAU»، وتتألف كل وحدة تم إصدارها في الطرح من سهم عادي واحد من الفئة «أ» ونصف ضمان قابل للاسترداد، مع إمكانية استخدام الضمان الكامل لشراء سهم عادي واحد من الفئة «أ» بسعر 11.50 دولاراً للسهم بعد إتمام دمج الأعمال. الضمانات الكاملة فقط ستكون قابلة للتنفيذ.

وستركز «شعاع بارتنرز أكويزيشن كورب 1» على الاندماج مع شركات التكنولوجيا و/ أو شركات الخدمات المالية القائمة على التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، وتحظى الشركة برعاية شركة تابعة مملوكة بالكامل لـ «شعاع»، التي قادت مؤخراً الإدراج الناجح لـ «أنغامي»، أول شركة تكنولوجيا عربية يتم إدراجها في بورصة ناسداك نيويورك، من خلال صفقة مماثلة من الاستثمار الخاص في الأسهم العامة. وستستفيد الشركة من قدرات التنفيذ والهيكلة الاستثنائية لشركة «شعاع»، وإمكانات الوصول المباشر إلى المستثمرين عبر شبكة «شعاع» الواسعة من المؤسسات الاستثمارية والشركات العائلية والمستثمرين من ذوي الملاءة المالية المرتفعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

وتوفر «شعاع بارتنرز أكويزيشن كورب 1» فرصة مهمة لشركات التكنولوجيا والخدمات المالية القائمة على التكنولوجيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، للوصول إلى أسواق رأس المال عالية السيولة، من أجل تمويل نموها وتوسعها الجغرافي. وتوفر الشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ المدرجة في بورصة ناسداك نيويورك أيضاً فرصة استخدام أسهمها كـ«عملة استحواذ»، وهو أمر بالغ الأهمية لشركات التكنولوجيا والخدمات المالية القائمة على التكنولوجيا، التي تهدف إلى التوسع من خلال عمليات الاستحواذ، حيث يتيح لها ذلك القدرة على تمويل الصفقات من خلال إصدار أسهم مدرجة بواحدة من أكثر البورصات سيولة في العالم.

وقال فؤاد طارق خان، مدير عام و رئيس خدمات الصيرفة الاستثمارية لدى «شعاع كابيتال»، والرئيس التنفيذي لشركة «شعاع بارتنرز أكويزيشن كورب 1»: بعد مشاركة «شعاع» في صفقة إدراج «أنغامي» في ناسداك نيويورك، عبر اندماج الأخيرة مع شركة مؤسسة لأغراض الاستحواذ، يسعدنا إطلاق شركتنا الخاصة من هذا النوع للتركيز تحديداً على شركات التكنولوجيا و/ أو شركات الخدمات المالية القائمة على التكنولوجيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا. وسنستفيد من القدرات التنفيذية لشركة «شعاع بارتنرز أكويزيشن كورب 1» لتحديد الفرص الاستثمارية المثلى، ونعتقد أن الشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ ستلعب دوراً محورياً في مساعدة شركات التكنولوجيا في المنطقة على الوصول إلى أسواق رأس المال، لتمويل خطط نموها وتوسعها.

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