«نون» تفتتح أكبر مستودعاتها في الرياض

المصدر: دبي ـ البيان

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افتتحت منصة نون أكبر مستودعاتها من حيث المساحة في العاصمة السعودية الرياض، ويأتي هذا الإنجاز كجزء من توسعها وتطور عملياتها التشغيلية وشبكة خدماتها اللوجستية في المملكة.

ويسهم المستودع الجديد والبالغ مساحته أكثر من 45.000 متر مربع في تطوير وتسريع عمليات توصيل المنتجات إلى ملايين العملاء في جميع أنحاء المملكة. تبلغ شبكة نون للخدمات اللوجستية والتخزين في المملكة أكثر من 270,000 متر مربع، تتضمنها مستودعات التخزين ومحطات التوزيع والمراكز اللوجستية الرئيسية والفرعية.

من جانبه، قال أحمد قدوري المدير العام لـ«نون» في السعودية: «تلتزم نون بتطوير أعمال وأنظمة رقمية تسهم في تطوير الأثر الاقتصادي وبناء بيئة استثمارية تنافسية في جميع أنحاء المملكة، مع خلق المزيد من فرص العمل للكفاءات المحلية». وأضاف: «تعتبر الشبكة محوراً مهماً في تسريع كفاءة ودعم تجربة العملاء المتطورة باستمرار».

ويؤكد هذا التوسع على التزام نون بتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال خلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030 للتحول الرقمي، من خلال تطوير بنية تحتية رقمية ذات معايير عالمية وتقديم خدمات متقدمة لشركائها البائعين وضمان توصيل سهل وسلس.

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