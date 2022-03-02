«مجموعة الفطيم» تعتزم توظيف 450 مواطناً العام الجاري

المصدر: دبي- البيان

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تعتزم «مجموعة الفطيم»، توظيف 450 مواطناً خلال العام الجاري.

وأكدت المجموعة دعمها لمستهدفات وخطط التوطين في القطاع الخاص في الدولة، مشددة على أن ملف التوطين هو أحد أولوياتها الكبرى، حيث تهدف من خلال برنامجها للتوطين «سنيار»، الوصول إلى تحقيق نسبة توطين تبلغ 10 % خلال العامين المقبلين، وتوفير 5000 فرصة عمل وظيفية وتأهيلية للمواطنين في 8 قطاعات حيوية في المجموعة، خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقالت ميرة الفطيم عضو مجلس إدارة «مؤسسة الفطيم التعليمية»، رئيس مجلس «الفطيم للتوطين»، إن المجموعة استجابت سريعاً لدعم استراتيجيات وخطط التوطين الحكومية في دولة الإمارات، إيماناً منها بدور القطاع الخاص، بالتعاون مع الجهات الحكومية، في تحقيق التنمية المستدامة.

وأضافت: أعلنت المجموعة مؤخراً عن استراتيجيتها للتوطين. وكانت قد وفرت بالفعل فرصاً وظيفية لنحو 357 مواطناً خلال 2021، وبداية العام الجاري 2022، في جميع التخصصات المتاحة لديها. وتعتزم المجموعة توظيف 450 مواطناً خلال العام الجاري، لزيادة عدد المواطنين العاملين في المجموعة، ليصل إلى 1100 إماراتي، بحلول نهاية 2022، إلى جانب استثمار المجموعة في تدريب وتطوير الموظفين الإماراتيين والملتحقين الجدد للعمل في مختلف أقسامها وإداراتها، حيث سيعمل ذلك على تحقيق طموح الحكومة، بشأن زيادة جاذبية وتنافسية المواطن في جميع القطاعات الحيوية في سوق العمل بدولة الإمارات.

وختمت ميرة الفطيم قائلة: المجموعة ستواصل مسيرتها في استقطاب أبناء الإمارات، وتهيئة كل الفرص لهم، ليسهموا في تطور المجموعة، من خلال شغل وظائف مختلفة فيها، وإطلاق المبادرات والشراكات التي ستعمل على تحقيق التنمية المستدامة في دولة الإمارات.

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