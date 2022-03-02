«دبي للسيليكون» تبدأ برنامج دعم الشركات الناشئة بمراحلها المبكرة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت واحة دبي للسيليكون، المنطقة الحرة التكنولوجية المتكاملة، بدء برنامج «ساندبوكس» (SANDBOX) الأول من نوعه في المنطقة لدعم الشركات التكنولوجية الناشئة في مراحلها المبكرة ومساعدتها على التوسع وجمع التمويل اللازم، كاشفة عن تلقي البرنامج الذي انطلق أول مرة في «جيتكس نجوم المستقبل» في أكتوبر 2021، أكثر من 600 طلب من الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وتم قبول 12 متقدماً يعملون في مجالات تقنية، للانضمام إلى البرنامج الممتد على مدى 12 شهراً والذي يديره مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال (ديتك) التابع لواحة دبي للسيليكون والذي يوفر مساحات عمل مشتركة ويعد الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا.

وقال الدكتور جمعة المطروشي المدير العام لواحة دبي للسيليكون: تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 95% من إجمالي الشركات العاملة في دبي، وتوظف نحو 42% من مجموع القوى العاملة في القطاع الخاص، ولكن ثمة حاجة دائمة لتمويل الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مراحلهم المبكرة. ولذا فإن هذا البرنامج يعالج هذه الحاجة ويدعم الشركات الناشئة في محطاتها التأسيسية، وخاصة الشركات التي تطور ابتكارات تقنية واعدة.

ثقة

وأضاف: كنا واثقين بأن البرنامج سيحظى باهتمام رواد الأعمال، ونفخر بتلقينا عدداً كبيراً من الطلبات، إذ كانت عملية اختيار القائمة النهائية من تلك الأعداد الكبيرة أمراً صعباً، ولكن البرنامج يعتمد عملية تقديم مستمرة، ويسعدنا أن نبقي الباب مفتوحاً للتسجيل. ونحن متحمسون لرؤية التجارب والخبرات التي ستقدمها 12 شركة ناشئة تم اختيارها.

وإدراكاً لأهمية دعم الشركات الناشئة بالمراحل المبكرة، يوفر «ديتك» للمشاركين في البرنامج حزماً حصرية لتأسيس الشركات مع فرص للوصول إلى صناديق التمويل الجريء وخدمات واسعة يوفرها شركاء الواحة. وستتبع الشركات الناشئة الـ12 منهجاً منظماً يشمل ورش العمل النظرية والعملية، وجلسات التوجيه، وفرص شبكات الأعمال التي تساعدها على النمو. كما ستستفيد مما يزيد على 200 ساعة من الورش العملية، وأكثر من 100 ساعة من جلسات التوجيه المباشر التي يقودها خبراء بالقطاع.

شركات

وتشمل الشركات الناشئة في المراحل المبكرة التي انضمت إلى الدفعة الأولى Delivers.ai لإدارة شبكات الروبوتات والملاحة المستقلة؛ وDistichain، التي توفر منصة لخدمات قطاع الأعمال باستخدام البلوك تشين والذكاء الاصطناعي؛ وIngeniodata، شركة إنترنت الأشياء التي تقدم حلولاً لاستكشاف الطرق الداخلية عبر دمج الخرائط والواقع المعزز وتقنيات البلوتوث؛ وHifz- التطبيق الذي يقدم للمقاهي والمطاعم إمكان التسويق التجاري للمنتجات التي اقتربت صلاحيتها من الانتهاء بأسعار مخفضة؛ وRevent .

وهي منصة تجارة إلكترونية للأجهزة المستعملة؛ وKonspot، المنصة التي تعمل لتمكين المطورين من دمج الاجتماعات عبر الفيديو في تطبيقات الأعمال الحالية؛ وHulexo، وهو نظام لتخطيط موارد المؤسسات باستخدام رموز مختصرة وتقنيات تطوير التطبيقات السريعة؛ وAHAD، للحلول السيبرانية؛ وDUDI، للرياضة الاجتماعية؛ وOslo Pet Insurance، لحلول التأمين على الحيوانات الأليفة سحابياً في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا؛ وSketshare، وهو عبارة عن لوحة افتراضية للتعاون والمشاركة الفورية، وBitocost، الذي يتيح الوصول إلى بودكاست عبر تسهيل عملية صناعة المحتوى الصوتي ومشاركته بأحجام صغيرة.

6 ركائز

يقوم برنامج «ساندبوكس» على ست ركائز رئيسة وهي تطوير المنتجات، وتنمية المشاريع، ورصد الأسواق، والدعم القانوني، وجمع التمويلات والتشخيص المالي، وصحة عمليات الشركات الناشئة وكوادرها. وبفضل دعم Dtec Ventures، يعتمد «ساندبوكس» على مجتمع حيوي من رواد الأعمال الناشئين في «ديتك»، أكبر مركز تكنولوجي بالمنطقة. ويوفر «ديتك» مساحات عمل مشتركة وبرامج لحضانة الأعمال ومنشآت للبحوث والتطوير، ومساحات للفعاليات، ودعماً لتأسيس الأعمال الرقمية بما في ذلك الترخيص. ويضم المركز أكثر من 1000 شركة ناشئة من 75 دولة.

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