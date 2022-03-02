«زيرو جرافيتي» الإماراتية تضخ استثمارات جديدة للتوسع في الدولة وبلدان أفريقية

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

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أعلن طارق الحوسني، رئيس مجلس إدارة مجموعة «زيرو جرافيتي إنترناشونال» الإماراتية، عن عزم المجموعة تعزيز تواجدها في الإمارات وعدد من الدول الإفريقية عبر ضخ استثمارات في قطاعات حيوية بما يعزز نمو أعمال الشركة وخططها التوسعية. وأضاف الحوسني، في مؤتمر صحفي عن بعد أمس، أن حجم أعمال المجموعة يتجاوز حالياً 100 مليون دولار (367.3 مليون درهم) عبر 7 شركات رئيسية، إلى جانب الاستثمارات مع الشركاء. وتضم المجموعة عدداً من الشركات الاستثمارية في مجال تقنية المعلومات والإعلام والذكاء الاصطناعي والمدن الذكية والأنظمة والحلول الأمنية والروبوتات، إلى جانب المجال الصحي والمختبرات الصحية وقطاع المقاولات والاستشارات.

استكشاف الفرص

وقال الحوسني إن الشركة تسعى لتعزيز حضورها في الإمارات في المجالات التي تعمل بها، إلى جانب استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من الدول الأفريقية. وأكد أن الشركة لديها مشاريع في مصر والسودان وتعتزم إطلاق مشاريع في أثيوبيا ورواندا، حيث لا تزال قيد الدراسة والبحث.

وقال طارق الحوسني، إن «زيرو جرافيتي» تعتزم افتتاح شركة تعنى بقطاع الزراعة والطاقة النظيفة في السودان خلال العام الجاري، إضافة إلى إطلاق مشاريع وتوقيع شراكات استراتيجية لتطوير البنية التحتية لعدد من المؤسسات الحكومية، وتفعيل دور الحكومة الإلكترونية. وأكد الحوسني أن الشركة تدرس إطلاق عدد من المشاريع في مصر حيث تتمتع ببيئة نشطة للاستثمار في مختلف المجالات، ومن المقرر أن نركز في المجالين الاستثماري والاستشاري، فيما سنعلن العام المقبل عن توسعة أعمالنا واستثماراتنا في أثيوبيا ورواندا ودول أفريقية أخرى.

وأكد أن «زيرو جرافيتي» منذ تأسيسها في 2015 أسهمت في تطوير قطاع تقنية المعلومات في الإمارات، وتمتلك براءة اختراع لأحد البرمجيات الذكية. كما أسهمت في إنجاح عدد من المشاريع في قطاعات عدة تشمل النفط والغاز، والتعاون مع شركة جي 42 من خلال العمل في مشروع الجينوم الإماراتي، حيث نعتبر أحد الأذرع التنفيذية في المشروع.

80 تطبيقاً

أطلقت شركة «زيرو جرافيتي» أكثر من 80 تطبيقاً ناجحاً على مستوى دولة الإمارات وخارجها، وتعمل هذه التطبيقات عبر الهواتف المتحركة التي تعمل بأنظمة أي أو إس وآندرويد، كما دخلت الشركة في شراكات إستراتيجية مع شركات عالمية مثل مايكروسوفت وآي بي ام وسيمنز.

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