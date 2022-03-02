اتفاقية لتطوير مشروع «وادي تكنولوجيا الغذاء في دبي»

المصدر: دبي - البيان

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بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وقّعت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة و«مجموعة وصل لإدارة الأصول» مذكرة تعاون بهدف تطوير مشروع «وادي تكنولوجيا الغذاء في دبي»، تقدم من خلاله «دييز» خبراتها وحلولها التشغيلية.

وتشمل الاتفاقية أحكاماً لخيارات الترخيص البديلة، والتأشيرات الخاصة، وتوسيع الخدمات الجديدة لمشروع وادي تكنولوجيا الغذاء، ومنها الجمارك ودعم تأسيس الأعمال وسوق العمل لحفز التعاون بين الشركات، إضافة إلى الخدمات الاستشارية والإدارية. وسيتعاون الطرفان في تحديد تفاصيل تشغيل «دييز» للمشروع المشترك، وتوفير الحلول اللازمة لضمان التنفيذ الأمثل للمشروع، وتحقيق أعلى عائدات للشركاء والمساهمين.

وقّع الاتفاقية بمقر المنطقة الحرة بمطار دبي (دافز)، الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لـ «دييز»؛ وهشام القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول. وتبلغ مساحة المشروع عند اكتماله 18 مليون قدم مربع، وسيوفر أكثر من 14.000 فرصة عمل، ويتوقع له أن يجتذب ما يزيد على 4.000 زائر، وسيكون موطناً لأكثر من 1.150 مقيماً.

مشروع استراتيجي

وقال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة: «تواصل «دييز» عملها الهادف إلى ترسيخ مكانتها كمساهمٍ حيوي في الارتقاء بجاذبية وتنافسية منظومة التجارة والاستثمار وريادة الأعمال في دبي.

وتسهم عملياتها في دعم رؤية القيادة الرشيدة وجهودها المتواصلة لإرساء دعائم اقتصاد أكثر تكاملاً ومرونة، يستند على روافد متنوعة ومُستدامة، وآليات عمل مُبتكرة، ويرتكز على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، باعتبارها محركاتٍ رئيسية للتنمية المُستدامة».

وأضاف سموه: «يمثل «وادي تكنولوجيا الغذاء في دبي» مشروعاً استراتيجياً بأبعاد تنموية واقتصادية مُستدامة، وينطلق من الرؤية المستقبلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تجسيداً لثقافة اللا مستحيل التي تبنتها الإمارات نهجاً في العمل. ويكتسب المشروع أهمية محورية على صعيد الأمن الغذائي الوطني.

حيث يتكامل بمراحله وسلسلة مبادراته مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، والرؤى الإنمائية المُستقبلية للخمسين عاماً المقبلة. وتشكل الشراكات الاستراتيجية جزءاً من رؤية «دييز» لتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية بإمارة دبي، ويتجلى هذا النهج بوضوح من خلال تعاونها مع «وصل» لتطوير مشروع مُبتكر في وادي تكنولوجيا الغذاء».

مدينة متكاملة

ويهدف المشروع ليكون مدينة عصرية متكاملة لتعزيز إنتاج الغذاء، ولترسيخ مكانة دبي كوجهةٍ رائدة عالمياً في هذا المجال. ويشكل «وادي تكنولوجيا الغذاء في دبي» خطوة نوعية ضمن المساعي الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي، وتطوير آفاق قطاع التكنولوجيا الزراعية الذي يشهد أهمية متزايدة.

حيث يتوقع أن يسجل سوق التكنولوجيا الزراعية نمواً في القيمة من 13.5 مليار دولار إلى 22 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة.

كما يعتبر وادي تكنولوجيا الغذاء ركيزةً أساسية ضمن الاستراتيجيات الوطنية لتعزيز الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي بالاستعانة بأحدث المنهجيات الزراعية المُبتكرة، مثل الزراعة الداخلية والزراعة العمودية، حيث سيُخصَّص ما يزيد على 60% من مساحات المشروع لاختبار وتوظيف وتطوير هذه المنهجيات.

إضافة نوعية

من جهته، أكّد الدكتور محمد الزرعوني التزام «دييز» بمواصلة دعم المشاريع الاستراتيجية في الإمارة، تماشياً مع رؤيتها لزيادة زخم الأنشطة التجارية وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال المحلية للاستثمارات الأجنبية والشركات الإقليمية والعالمية، والتي تمثل روافد مهمة لزيادة تنوُّع منظومة الاقتصاد الوطني.

وقال: تكتسب شراكتنا مع «وصل» أهمية كبيرة لأنها تتيح تطوير تعاوننا مع إحدى أبرز شركات إدارة العقارات والأصول في دبي، وتعزيز مساهمتنا في مشروع «وادي تكنولوجيا الغذاء»، الذي يمثل إضافة نوعية لمسيرة التنمية المُستدامة واستراتيجية الأمن الغذائي في الدولة، تماشياً مع الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي يرى في «الغذاء والدواء صناعات استراتيجية لمستقبل أكثر أمناً واستدامة ورخاءً لأجيالنا القادمة»».

مركز رائد

وقال هشام عبد الله القاسم: «يسرنا أن نعمل مع سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة في هذا المشروع المبتكر، تماشياً مع الجهود الحكومية لتحويل دولة الإمارات إلى مركز رائد عالمياً للحلول الزراعية والغذائية القائمة على التكنولوجيا المتقدمة. إننا في وصل نحرص على تسهيل نمو الأعمال في مجال تكنولوجيا الغذاء، ولن ندخر جُهداً في دعم الشراكات والمبادرات التي تسهم في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051».

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