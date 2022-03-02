أحمد بن سعيد يطلع على استراتيجية «دبي للجودة»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، والراعي الفخري لمجموعة دبي للجودة، أعضاء مجلس إدارة المجموعة والمنتخب لثلاثة أعوام 2022 - 2024. حضر الاجتماع الدكتور هزاع خلفان النعيمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة، وأحمد الفهيم، نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة، وسيف الشحي، الأمين العام للمجموعة، ومشعل النقبي، المدير المالي، وعامر بن أحمد، وموسى خوري، ورحاب لوتاه وعادل يوسف، أعضاء المجلس، وسميرة شالوه المدير العام للمجموعة.

واستعرض أعضاء المجلس مع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم استراتيجية ورؤية المجموعة الجديدة، كي تصبح الشريك الرائد في مجال الجودة والتميز والابتكار على مستوى المنطقة، والمضي نحو التحول الرقمي لكل الأنشطة.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: يسعدني رؤية أعضاء مجلس الإدارة الجديد ومدى تأثيرهم في تعزيز تميز الأعمال في مختلف القطاعات، على الصعيدين المحلي والإقليمي. وإنني أشجع جميع المؤسسات على الانضمام إلى المجموعة والاستفادة من الخدمات التي تقدمها تماشياً مع الرؤية التي تستهدف أن تكون دبي مركزاً للتميز والابتكار. وعبّر الدكتور هزاع النعيمي عن خالص امتنانه لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم على دعمه الدائم للمجموعة لتحقيق هدفها بأن تكون الشريك الرائد للجودة والتميز والابتكار على مستوى المنطقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز