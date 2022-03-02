الإمارات تبحث تعزيزالتعاون مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية

المصدر: أبوظبي- البيان

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التقى يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية أمس الدكتور عبد الحميد الخليفة مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد)، وذلك في مقر وزارة المالية في أبوظبي. وناقش اللقاء علاقات العمل والتعاون المشترك بين دولة الإمارات والصندوق وسبل تعزيزها. وحضر اللقاء من جانب وزارة المالية ماجد علي عمران مستشار بوزارة المالية وعن جانب صندوق الأوبك للتنمية الدولية، طارق شرلاله مساعد المدير العام للشؤون المالية.

وأشار يونس حاجي الخوري إلى أهمية العلاقة الثنائية التي تجمع بين الإمارات وصندوق الأوبك للتنمية الدولية خاصة أن الإمارات تساهم بفعالية في دعم خطط وتوجهات الصندوق من خلال توفير المساعدات والبرامج التنموية والفنية وتطوير المشاريع الاقتصادية التي من شأنها دعم التنمية الاقتصادية المستدامة للدول الفقيرة والنامية.

وقال: تلتزم دولة الإمارات بمواصلة التعاون والتنسيق مع كافة الجهات والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية لدعم وتطوير الخطط الاستراتيجية الرامية إلى محاربة الفقر والبطالة، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في مختلف دول العالم.

وخلال اللقاء قدم مدير عام الصندوق نبذة حول آخر الخطط والمشاريع. واستعرض خطة عمل الصندوق 2021-2023. وتباحث الجانبان بشأن موضوع إصدارات السندات وأوجه الاستثمار، وجهود وأداء الصندوق في الاستجابة لجائحة كوفيد-19. والصندوق هو مؤسسة دولية للتمويل الإنمائي، أنشأتها الدول الأعضاء في (أوبك) في 1976.

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