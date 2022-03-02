خفض رسوم خدمات مشاريع التطوير بأبوظبي 26.4 % في عامين

المصدر: (أبوظبي- البيان)

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أعلنت دائرة البلديات والنقل أمس أن السوق العقاري في إمارة أبوظبي شَهِد خلال عامي 2020 و2021 نسبة تخفيض في رسوم الخدمات ورسوم المُجَمعات السكنية على مُلاك الوحدات العقارية والمستثمرين في المشاريع التطويرية بلغت 26.4%.

وتم خفض رسوم الخدمات للمجمعات العقارية في المشاريع التطويرية في 2020 بنسبة 18.1% وبلغ التخفيض 8.3% في 2021، وتجاوزت قيمة التخفيض على مدار السنتين أكثر من 200 مليون درهم.

وقدمت الدائرة في 2020 آلية لمراقبة وتنظيم رسوم خدمات الوحدات والمجمعات السكنية، لدعم النمو المستدام للسوق، ووضع إطار واضح حول كيفية تسعير هذه الرسوم لحماية حقوق مالكي الوحدات العقارية والمطورين.

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