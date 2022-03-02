دبي الأولى عالمياً بنمو أسعار المنازل الفاخرة

المصدر: دبي ـ فاتن صبح

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تصدرت دبي المرتبة الأولى عالمياً بفضل أعلى أداء لها في سوق العقارات الفاخرة للعام 2021، على مؤشر «برايم انترناشونال ريزيدنشال 100» للمنازل الفاخرة الصادر عن مؤسسة «نايت فرانك» للاستشارات العقارية، والذي يحلل الأداء السعري الرئيس في 100 مدينة وأسواقها العقارية حول العالم.

وأظهر التقرير احتلال العاصمة الروسية موسكو المرتبة الثانية من حيث سرعة النمو في العقارات الأساسية في 2021. وجاءت دبي بالمرتبة الأولى بعد ارتفاع أسعار العقارات الفاخرة بنسبة 44% العام الماضي، لتسجل الزيادة الأعلى لأي مدينة على الإطلاق. كما كان ملفتاً على نحو أكبر، الطلب على العقارات التي يزيد سعرها على 10 ملايين دولار.

ووفقاً لخبراء، فإن تعامل دولة الإمارات مع الجائحة وسرعة وتيرة التطعيم فضلاً عن تقديم مشاريع متكاملة واعتماد مبادرات مبتكرة في إصدار التأشيرات وباقة إصلاحات اقتصادية، كل ذلك عزز مكانة دبي في نظر الشراة من حول العالم.

ولفت تقرير «نايت فرانك» المتعلق بالثروة الصادر مؤخراً إلى أنه من بين الأسواق العقارية الفاخرة التي تم تعقبها، سبعة فقط شهدت انخفاضاً في الأسعار خلال 2021، في حين أن 35% من المواقع شهدت ارتفاعاً بنسبة 10 % أو أكثر. وقاد ذلك بحسب التقرير، زيادة الطلب على منازل السوق الثانوية، حيث يوجد أكثر من 200 ألف منها حول العالم يملكها الأثرياء.

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