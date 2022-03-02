«أوبك+» تجتمع اليوم وسط ارتفاع كبير لأسعار النفط

المصدر: (نيويورك - وكالات)

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قال مصدران في «أوبك+» إن من المرجح أن تلتزم المجموعة، التي تضم «أوبك» وروسيا وحلفاء آخرين، سياستها الحالية المتمثلة بالزيادات التدريجية في إنتاج النفط أثناء اجتماع اليوم الأربعاء. وأضاف المصدران إن الأزمة الروسية اللأوكرانية لم تؤثر حتى الآن في سير اتفاق الإمدادات بين «أوبك» وحلفائها.

وقال مصدران إن وزراء الدول الأعضاء بوكالة الطاقة الدولية يناقشون الإفراج عن 60 مليون برميل من النفط من المخزونات في الاجتماع. وارتفعت أمس أسعار العقود الآجلة في نيويورك 6.1% لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 2014.

وارتفع خام «برنت» القياسي للنفط العالمي بأكثر من 6% إلى 104 دولارات للبرميل، وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط 4.5% إلى 100.01دولار للبرميل تسليم أبريل المقبل، في حين ارتفع خام برنت بأكثر من 4.9% إلى 102.77 دولار للبرميل تسليم مايو المقبل.

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